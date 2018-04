Possibili disagi per l’acqua a Capannori e Porcari

CAPANNORI – Acque SpA comunica che, a causa di un’assemblea del personale, giovedì 12 aprile dalle ore 10 alle 13,30 non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).Funzionerà regolarmente il call-center per i servizi commerciali e per la segnalazione guasti: 050 843843 da telefono mobile con tariffa variabile secondo il gestore;800 982 982 da telefono fisso gratuito; 800 983 389 (segnalazione guasti)

Inoltre, a causa di un intervento di flussaggio sulla rete di distribuzione nel Comune di Porcari, lunedì 9 aprile dalle ore 8.30 alle 16.30, si verificheranno abbassamenti della pressione idrica e saranno possibili brevi interruzioni idriche nelle vie Galgani, Martellacci, Ferracci, Rughi, Fratina, Dezza, Rossi e Romana Ovest (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Ciarpi e Fratina). Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.