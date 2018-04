Positivo il bilancio di ‘Tacsi DoposQuola’ a Capannori: sono 80 gli studenti che partecipano

CAPANNORI – Si sta svolgendo con successo la seconda edizione del progetto ‘Tacsi – DoposQuola’ gestito dalla Cooperativa Odissea con il coinvolgimento delle associazioni TuC.Am e Itaca e la collaborazione del Comune di Capannori, che dallo scorso novembre coinvolge le quattro scuole secondarie di primo grado del territorio. Progetto che non si configura come un mero servizio di ripetizioni private, ma è un’ attività che cerca di rendere responsabili e autonomi i minori nello svolgimento dei compiti scolastici con il fine anche di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica che interessa un numero crescente di bambini e di ragazzi in età scolare.

Gli studenti che vi partecipano sono 80, 20 per ciascun istituto comprensivo, segnalati direttamente dagli insegnanti di ciascuna scuola e sono seguiti da un educatore senior ed uno junior (quest’ultimo scelto tra i ragazzi, già diplomati, che partecipano al progetto tutor), in possesso di competenze specifiche per la mansione svolta. Gli educatori, da quest’anno, sono affiancati da 12 ragazzi in alternanza scuola lavoro (ASL) provenienti dal liceo delle Scienze Umane.

«Si tratta di un progetto innovativo sotto vari aspetti che come emerge da un primo bilancio dell’attività sta dando riscontri molto positivi – spiega l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Un servizio completamente gratuito che va a sostegno delle famiglie, che contribuisce alla politica della ‘Scuola aperta’ che stiamo portando avanti con determinazione, e mira anche alla socializzazione dei ragazzi e a combattere il fenomeno della dispersone scolastica. Inoltre dà un’ importante opportunità agli studenti dell’alternanza scuola lavoro di “provare sul campo” quanto appreso nel loro percorso di studi».

L’attività di doposcuola, che andrà avanti fino al termine dell’anno scolastico, prevede, subito dopo la fine delle normali lezioni mattutine, una prima mezz’ora dedicata al pasto, sotto la supervisione degli educatori, dopodiché gli alunni hanno a disposizione due ore, all’interno dei locali messi a disposizione da ciascuna scuola, per fare i compiti, aiutati dagli educatori e dai ragazzi dell’alternanza scuola lavoro. Oltre al sostegno nelle materie scolastiche, il progetto ‘Tacsi DoposQuola’ prevede l’impiego di strumenti didattici adeguati alle esigenze di ciascun ragazzo e finalizzati, vista anche la crescente presenza di studenti stranieri, al superamento delle barriere culturali, tra cui l’individuazione di percorsi linguistici calibrati per ogni singolo minore, applicati alle varie materie scolastiche, con particolare riguardo ai programmi di italiano, storia, geografia e materie scientifiche.

Alcuni di questi ragazzi usufruiscono anche di un servizio di trasporto gratuito.