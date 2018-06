Porcari: tempo fino al 30 settembre per le agevolazioni sul pagamento della Tari

PORCARI – Sono aperti i termini per presentare le domande per ottenere agevolazioni tariffarie sul pagamento della Tari, la tassa dei rifiuti. Il contributo sarà erogato alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale che per l’anno 2018 che ammontano complessivamente a 17.500 euro.

Possono presentare domanda tutti i residenti nel comune di Porcari e alla data del bando possiedono, a pena di esclusione, una serie di requisiti contenuti nel bando (che abbiamo inserito in allegato). Le agevolazioni vanno da una riduzione del 60% fino all’esenzione totale, in base al reddito Isee e al numero dei componenti la famiglia.

Coloro che ritengono di avere diritto alle suddette agevolazioni dovranno presentare domanda entro il 30 settembre 2018, esclusivamente sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Porcari e scaricabile anche dal sito del comune, nella sezione Tributi (Tari).

Nel caso in cui le somme stanziate non fossero sufficienti a garantire la copertura totale delle agevolazioni, sarà stilata una graduatoria in base all’indicatore Isee, dal più basso al più alto, fatta salva l’eventuale messa a disposizione di ulteriori risorse.

