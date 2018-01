Porcari: nuova ordinanza per ‘La Ruga’

PORCARI – L’Amministrazione Comunale ha emesso una apposita ordinanza che ha consentito l’apertura nei due sensi di marcia dell’Erta della Chiesa. Tale apertura si è resa necessaria al fine di ultimare i lavori di restauro sulla parte più alta dell’acciottolato, molto vicino al piazzale della Chiesa e che si immette su via della Chiesa. L’opera si sta avviando verso il termine, manca solo l’installazione dei nuovi lampioni a led. Per poter permettere l’accesso al piazzale di San Giusto e ai residenti, si è reso necessario emettere il provvedimento che autorizza l’accesso al piazzale stesso durante le funzioni religiose e per l’attività pastorale in genere. Tale accesso avverrà dalla rotonda del Poggi per tutti quei soggetti sopra menzionati, ma per tutti gli altri l’accesso sarà rigorosamente vietato, come è naturalmente vietata la sosta.