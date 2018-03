Porcari: le piogge fanno ‘rinascere’ l’antico lago di Sesto

PORCARI – «Mi domando cosa sarebbe potuto accadere se la condizione dei canali che attraversano Porcari non avessero subito negli anni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». Lo afferma in una nota il vicesindaco e assessore con delega all’assetto del territorio, Franco Fanucchi, verificando in queste ore l’enorme quantità di acqua pressare nell’ex albero del lago di Bientina.

«La parte sinistra della strada in direzione Orentano, e ancora di più la parte destra che raccoglie le acque della Piana – spiega – sono letteralmente invase dalle acque, a causa di un mese di febbraio e una prima metà di marzo sono stati giorni estremamente piovosi. Di fatto si è letteralmente ricostituito l’antico lago di Sesto e ciò mi fa riflettere su cosa sarebbe potuto accadere se non fossimo intervenuti sui canali che attraversano Porcari: mi riferisco ai diversi milioni di euro spesi sul rio Fossanuova, con la realizzazione del by-pass che ne deviò il corso per mettere in sicurezza l’abitato del Padule, e l’ampliamento del corso d’acqua stesso e alla realizzazione dei nuovi ponti».

Stessa riflessione sul rio Fossa Bianca, comunemente chiamato Lecciolo. «Qui – aggiunge l’assessore – abbiamo realizzato la cassa di espansione sul rio Ralla e più recentemente l’ampliamento del fosso Gobbo, lo spalettamento del rio Leccio e la ripulitura dei sottoponti».

«Con questo – conclude la sua riflessione Fanucchi – non voglio affermare che il nostro territorio è in sicurezza, anzi. Per questo mi sento di fare comunque una promessa : quella di continuare a porre attenzione all’assetto idrogeologico del nostro paese, magari riuscendo a costruire le casse di espansione a nord del rio Leccio e risolvere le problematiche che da sempre affliggono via Pacconi a causa del Rietto».