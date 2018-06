Porcari: inaugurata la mostra dei progetti per la nuova scuola

PORCARI – Una palestra degna di questo nome, due mense, un’aula magna a disposizione della comunità E naturalmente il pieno rispetto di tutte le norme di conformità e sicurezza, a cominciare da quelle anti-sismiche. Queste le linee guida fornite alle classi del Liceo Artistico Augusto Passaglia di Lucca e dell’Istututo tecnico Arrigo Benedetti di Porcari al fine di mettere a punto le idee progettuali del nuovo edifico scolastico ubicato nella zona sud del paese e che dovrà ospitare i ragazzi della Primaria e della Scuola dell’Infanzia.

Il taglio del nastro della mostra, che sarà visitabile sino al prossimo 15 giugno nella sede della Fondazione Giuseppe Lazzareschi (dal lunedì al venerdì, orario 9-13 e 14-18), si è svolto oggi (1 giugno) alla presenza del vice sindaco e assessore ai LLPP Franco Fanucchi, l’assessora alla pubblica istruzione Fabrizia Rimanti, il responsabile dell’ufficio Urbanistica Pacifico Fanani, la dirigente scolastica dell’Istitito comprensivo di Porcari Emiliana Pucci, Patrizia Beconcini insegnante del Liceo Passaglia, il dirigente scolastco dell’I.S.I.S.S Benedetti Luigi Lippi, e una folta rappresentanza di studenti.

Per adesso in esposizione ci sono le tavole prodotte dagli allievi del Liceo Artistico. I lavori dei ragazzi del Benedetti, che sono stato inseriti nell’attività curricolare e saranno oggetto di prova d’esame, lo saranno a partire da settembre.

«Le due scuole – commenta l’assessore Fanucchi – hanno lavorato tutto l’anno in sinergia con l’amministrazione comunale, gli uffici e la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Porcari. Tutti insieme abbiamo fornito agli studenti le indicazioni generali per poter arrivare alle varie idee progettuali calate nella realtà del territorio in un proficuo rapporto di scuola lavoro. Durante l’anno scolastico si sono tenuti due incontri in ciascuna scuola per visionare le varie soluzioni e dare le necessarie indicazioni ai ragazzi per poter continuare il loro lavoro. Oggi presentiamo i risultati di questo lavoro per il quale ringraziamo insegnanti e studenti: invito la cittadinanza a venire alla Fondazione per conoscere l’ottimo lavoro svolto da questi ragazzi!.

Dopo lo stanziamento di 130mila euro messo a bilancio per uno studio di fattibilità, l’amministrazione Fornaciari mette un altro tassello fondamentale verso la costruzione della nuova scuola primaria/infanzia di Porcari. La prossima settimana è previsto un incontro con i proprietari del terreno su cui è stato previsto di costruire l’immobile per cominciare a parlare del’acquisto dell’area da parte dell’ente di piazza Felice Orsi. Un altro passo importante verso la realizzazione di un progetto che punta a dotare il paese di uno spazio adeguato e in linea con le mutate esigenze di operatori e studenti.

«Porcari è riuscita ad attrarre negli ultimi anni molte famiglie e tante giovani coppie – spiega l’assessore Rimanti – e questo ha fatto crescere in modo importante la popolazione scolastica. Adesso è necessario ricavare nuovi spazi. Una grande sfida a cui abbiamo il dovere di rispondere e ci è sembrata una buona idea cominciare a fare un investinento sui giovani. Chi meglio di voi – ha concluso l’assessora rivolgendosi ai ragazzi in sala – può interpretare le esigenze degli studenti per rendere migliore la scuola. Mi piace pensare al fattoi che siano i giovani a pensare a nuovi spazi per per altri giovani».