Porcari: il sindaco riceve Caterina Barsotti, laureata con 110 e lode

PORCARI – Caterina Barsotti, porcarese di 22 anni, è la terza giovanissima residente in paese che si è laureata con 110 e lode in pochissimi mesi. L’11 dicembre scorso ha discusso la tesi dal titolo “La regolazione della via biosintetica degli antociani”. «Auguro a Caterina di raggiungere i traguardi che merita – dice il sindaco Fornaciari – e mi fa piacere constatare che in paese ci siano tanti giovani di talento che con tanto entusiasmo stanno lavorando sodo per costruirsi il loro futuro».