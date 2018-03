Porcari: il Comune dà il via libera al testamento biologico

PORCARI – Via libera della Giunta alle modalità operative della Dat, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento, più comunemente conosciuto come testamento biologico. Dal 1 marzo anche i cittadini di Porcari potranno rivolgersi all’ufficio demografico posto al piano terra di via Roma 30 e prendere visione del modulo attraverso il quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e indicare una persona di sua fiducia che ne faccia le veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Per ritirare il modulo e avere qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’ufficio anagrafe. Per concordare un appuntamento (dal lunedì al venerdì 9-12.30, sabato 9-12) ci si può rivolgere ai numeri 0583/211864-3.