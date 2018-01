PORCARI – Due nuovi giochi al parco della Girandola in via Pacconi. Dopo aver completato la manutenzione a tutti i giochi dei parchi pubblici e aver completato la staccionata al parco di piazza Orsi, l’amministrazione Fornaciari ha deciso di aggiungere altri due attrazioni dedicate ai per bambini più piccoli al parco della Girandola, sostituendone due ormai vecchie.

Si tratta di due giochi vintage, dal sapore antico, uno a forma di vespa e l’altro a forma di Ape, i famosi mezzi della Piaggio che hanno rialzato l’economia italiana nel dopoguerra, due veri e propri simboli dell’ingegno italiano.



«La sicurezza dei bambini che frequentano i nostri parchi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Fanucchi – è fondamentale sia per loro che per i genitori che li accompagnano. Per questo, durante tutto il nostro mandato, terremo fede al nostro programma elettorale mirato al concetto di sicurezza declinato tutte le sue accezioni».