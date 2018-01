Porcari: domenica di solidarietà: spettacolo per Telethon

PORCARI – Domenica 28 gennaio all’auditorio “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari va in scena lo spettacolo solidale di cabaret in favore di Telethon. Musica, magia e cabaret, presentati da Kagliostro con Fabio Nocchi e Lucrezia Blunda. Per prenotazioni e acquisto biglietti ci si può rivolgere alla biblioteca comunale di Porcari in via Roma 21 (tel. 0583 211889) mercoledì e venerdì con orario 15.30-18 e giovedì 10-14.