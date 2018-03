Politiche giovanili: Marco Brinzi ospite a Palazzo Ducale per #Futuriamoci#

LUCCA – Si terranno il 20 marzo, il 5 e il 10 aprile, a Palazzo Ducale, gli incontri finali del progetto #Futuriamoci#prepararsi al cambiamento, un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori promosso dalla Provincia di Lucca.

Gli appuntamenti (con inizio alle 9,30) – rivolti in particolare ai giovani e alle scuole del territorio – rappresentano un’ulteriore occasione di riflessione sul percorso di crescita, non solo didattica, dei ragazzi, sulla consapevolezza delle proprie scelte e delle proprie aspirazioni anche in base alle passioni, attitudini e inclinazioni dei singoli sia nello studio che nel lavoro. Più in generale l’obiettivo del percorso formativo è stato quello di favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nel progettare il proprio percorso di studio e di lavoro, offrendo strumenti per un’analisi sulle proprie motivazioni, attitudini e aspirazioni per conoscere e affrontare la complessità del mondo attuale e operare così scelte libere da condizionamenti familiari, culturali e di genere.

Nel corso del primo appuntamento del 20 marzo si parlerà, soprattutto, delle scelte future di studio, dei progetti e delle occasioni di studio all’estero, nonché dei nuovi profili professionali emergenti. Parteciperanno la prof.ssa Maria Grazia Vittonatto (docente e conduttrice del progetto Prepararsi al cambiamento), Maria Grazia Funari (che parlerà del tema L’Europa a portata di click. Come orientarsi tra le offerte di formazione, lavoro e mobilità europea), l’attore lucchese Marco Brinzi (“I talenti: come una passione diventa professione”), il regista e sceneggiatore free-lance Francesco Filippi (la vocazione creativa del videomaker), Silvia Del Carlo – La Delc – (Make Up Youtuber, Beauty Vlogger e Make up artist) che approfondirà argomenti come la passione per il make up, la potenza dei social network e della piattaforma You Tube.

Al progetto #Futuriamoci# hanno aderito l’Isi Pertini di Lucca, l’IIS Don Lazzari-Stagi di Pietrasanta.

Info: ufficiopariopportunità@provincia.lucca.it