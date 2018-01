Politiche giovanili: contributo sull’affitto da 150 a 350 euro al mese per i giovani che vanno ad abitare per conto proprio

LUCCA – Da 150 a 350 euro al mese per tre anni ai giovani che intendono uscire dal nucleo familiare d’origine. È il contributo sull’affitto che la Regione Toscana mette a disposizione nell’ambito del progetto Giovanisì. A darne notizia è il delegato alle politiche giovanili del Comune di Seravezza Vanessa Bertonelli. «Un’opportunità importate per tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 34 anni che desiderano rendersi autonomi dal punto di vista abitativo, iniziando a costruirsi un futuro fuori dalla famiglia d’origine», dice Bertonelli. «Invito tutti gli interessati ad attivarsi prima possibile: il bando, pubblicato ieri dalla Regione, consente di presentare le domande fra il 5 febbraio e il 31 marzo prossimi».

Il contributo sull’affitto varia – da un minimo di 1800 a un massimo di 4200 euro l’anno – a seconda della fascia di reddito e tenendo conto della presenza e del numero di figli. Viene erogato in quote semestrali anticipate per una durata di tre anni. Può essere erogato a single e coppie sposate, conviventi o che abbiano deciso di convivere. Info dettagliate su www.giovanisi.it.

Il sostegno all’affitto fa parte del pacchetto Giovanisì che prevede una serie di misure dedicate alle nuove generazioni: dal servizio civile ai contributi per i tirocini curriculari, non curriculari e i praticantati, dall’inserimento nel mondo del lavoro agli incentivi alla creazione di impresa.