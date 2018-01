Politiche 2018: strada per Roma in salita per Baccelli e (forse) ‘comoda’ per Del Ghingaro

LUCCA – Elezioni politiche 2018, i tempi stringono e la lotta si fa dura. E’ partita infatti in questi giorni la corsa alle candidature e tra il 29 e il 31 di gennaio le forze politiche dovranno indicare i nomi di coloro che concorreranno per un seggio in Parlamento.

Tranne rarissime eccezioni, deputati e senatori uscenti sgomitano per tornare a Roma, mentre le aspiranti new entry devono fare i conti con posti limitati o quote rosa da rispettare.

Le prime indiscrezioni che trapelano sono entrambe dell’area di centro sinistra, dove in molti stanno sottocoperta ad aspettare che passi il temporale e a far di conti per cercare di salvare il salvabile da quella che è annunciata da più parti come una débâcle su tutta la linea.

Sembra intanto che Giorgio Del Ghingaro, attualmente sindaco di Viareggio, sia sul punto di accettare la candidatura alla Camera che gli sarebbe stata offerta da Liberi e Uguali con tanto di posto blindatissimo nel listino del proporzionale.

Posto saltato invece per Stefano Baccelli, presunto candidato del Pd e pupillo dell’ex-ma-per-poco senatore Andrea Marcucci, non beneficerà dell’ingresso nel listino. Che significa? Che con Del Ghingaro in campo e senza il paracadute del proporzionale, per Baccelli la via per Roma sarà tutt’altro che in discesa.

Ma facciamo un passo indietro.

La legge 165/2017 assegna alla circoscrizione toscana 14 collegi uninominali maggioritari per la Camera e 7 collegi uninominali maggioritari per il Senato; 4 collegi plurinominali proporzionali per la Camera e 2 per il Senato.

La Toscana porterà in Parlamento 38 deputati e 18 senatori.

Nel dettaglio per Montecitorio 14 deputati saranno eletti nei collegi uninominali maggioritari (dove vince chi arriva primo) e 24 nei quattro collegi proporzionali con listino.

Per il Senato invece ai 7 eletti nei collegi uninominali se ne sommano 11 dai plurinominali proporzionali.

Col maggioritario sarà eletto, in ciascun collegio, il candidato più votato della coalizione oppure della forza politica non in coalizione: presumibilmente avremo un candidato del centrodestra unito, un candidato del PD con le forze a sostegno, un candidato di Liberi e Uguali, un candidato del Movimento 5 Stelle.

Col proporzionale i seggi verranno ripartiti, appunto, proporzionalmente, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (3% su base nazionale per entrambi i rami del Parlamento, 10% per le coalizioni).

Sono stati quindi istituiti collegi plurinominali nei quali le forze politiche si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati, con l’elezione che avviene, com’è ovvio, dal primo all’ultimo dei nomi inseriti, a seconda della percentuale di voti ottenuta.

Il punto è che i mentre il centro destra e il M5S fiutano la possibilità di portare un gran numero di nomi a Roma, il centrosinistra, e il PD in particolare, vive settimane di passione, col rischio di un cappotto annunciato dai sondaggi, tra tensioni interne, spaccature e i legittimi timori dei presunti candidati.

Quindi che si fa? Bisogna salvare il “cerchio magico”, i fedelissimi di Renzi, e la Toscana tradizionalmente “rossa” diventa come la Speranza, ultima dea: i listini bloccati, veri e propri paracadute salvavita, sono presi d’assalto da chi, volente o nolente, DEVE tornare a Roma. Con buona pace dei nuovi arrivati e dei candidati del territorio, che verranno fagocitati in una partita tutta romana e dovranno giocarsi il tutto per tutto contando solo sul peso della propria personalità politica: Baccelli compreso.

Tutto per tutto relativo, ovviamente. Perché mentre Del Ghingaro dovrà lasciare la poltrona di primo cittadino, nessuna legge impone a Baccelli di dimettersi dalla carica di consigliere. E c’è da scommettere che non lo farà.

Perché in sostanza, nella politica delle poltrone, il paracadute per Baccelli, e i Dem lo sanno bene, è il suo posto in Consiglio regionale.