Politiche 2018: i candidati al Senato si confrontano su Noi Tv

LUCCA – Domani, venerdì 16 febbraio, alle 21, su NoiTv, andrà in onda il confronto tra i candidati al collegio uninominale Toscana 5 (Lucca – Massa Carrara) per il Senato. Il confronto è promosso in collaborazione con il sito internet “Lucca in Diretta”.

La trasmissione sraà replicata lunedì 19 febbraio alle 22 su NoiTv Versilia. Al confronto sono stati invitati i dieci candidati che sono (in ordine alfabetico): Luca Baccelli (LeU), Riccardo Bergamini (Casapound), Francesco Corrotti (Potere al Popolo), Alessandra Guarducci (Italia agli Italiani), Massimo Mallegni (Centrodestra), Andrea Marcucci (Centrosinistra), Sara Paglini (M5S), Franco Pianelli (Partito Comunista), Giuseppina Tommasi (Per una sinistra rivoluzionaria), Carla Stefanini (Il popolo della famiglia).