Poesia romantica e letteratura inglese: tanti gli eventi del Festival Shelley 2018 a Villa Paolina

VIAREGGIO – È stato presentato questa mattina, durante una conferenza stampa nella meravigliosa Villa Paolina a Viareggio, il “Festival Shelley 2018”, quest’anno in scena da domenica 3 giugno a venerdì 8 giugno.

Erano presenti l’assessore alla cultura Sandra Mei, l’ideatore dell’evento David Zappelli e le responsabili scientifiche del Festival, nonché docenti dell’università di Pisa, Roberta Ferrari e Marcella Bertuccelli.

Il festival, che avrà come principale location Villa Paolina, si pone come iniziativa di alto livello culturale ed è aperto a tutta la cittadinanza. Il tema principale è ovviamente Shelley, poeta romantico, legato alla città di Viareggio.

“L’evento è un’iniziativa culturale di grande valore che vuole simboleggiare il legame tra la nostra città e il poeta romantico” ha affermato l’assessore Mei.

Una sei giorni ricca di eventi, accademici e non, che vedranno protagonisti letture, lezioni e approfondimenti su Shelley e il romanticismo in generale ma che lasceranno spazio anche a momenti di musica e teatro come l’appuntamento di mercoledì 6 giugno con l’English Theatre Comapny che proporrà “Readings from Jane Austen’s novels and letters”.

Tanti gli ospiti, nazionali e internazionali, che hanno accolto volentieri l’invito a questa importante manifestazione:

“Saranno presenti alcuni tra più importanti studiosi del romanticismo – ha sottolineato Roberta Ferrari – insieme ad altri esperti che proporranno un excursus nella letteratura italiana come l’approfondimento con la professoressa dell’università di Pisa Maria Serena Mirto sul mito greco Prometeo”.

Novità di quest’anno, realizzata grazie al successo dello scorso anno, è una SUMMER SCHOOL intensiva sul tema del romanticismo che si svolgerà ogni giorno dalle 10 di mattina alle 17 nei locali di Villa Paolina e rivolta a studenti e studiosi di tutto il mondo qualificati in materia.

“Siamo felici di poter proporre una SUMMER SCHOOL e non potevamo chiedere location migliore di Villa Paolina – ha continuato Marcella Bertuccelli – al corso intensivo sul romanticismo saranno presenti docenti internazionali e i massimi esponenti di fenomeni culturali. Nonostante la forte natura accademica del festival, questo sposta i confini aprendosi alla cittadinanza con conferenze abbreviate ed eventi collaterali”.

Il Festival Shelley è infatti un evento per tutti e che ha lo scopo di lanciare un messaggio forte, soprattutto alle scuole, nel nome della cultura per far vivere alle persone un’esperienza indimenticabile.

“E’ un progetto ambizioso, che si è concretizzato grazie all’aiuto e all’approvazione del Comune di Viareggio. E’ un’opportunità che diamo alla cittadinanza perché colga l’importanza del poeta romantico” ha concluso l’ideatore della manifestazione David Zappelli.