Pmi: 70 milioni di investimenti in 5 anni e un nuovo piano urbanistico

PIETRASANTA – Attenzione, disponibilità ed elasticità nell’approccio quotidiano nei confronti delle imprese, dei piccoli imprenditori e degli artigiani. Lo ha assicurato Alberto Giovannetti, candidato sindaco del centro destra in occasione dell’incontro con Cna al Portone presieduto da Andrea Giannecchini, Presidente dell’associazione e dal Direttore Stephano Tesi.

<<Le nostre amministrazioni, e lo dice la storia, si sono sempre distinte per la capacità di sostenere lo sviluppo, gli investimenti, la riduzione del carico fiscale per le imprese ed il miglioramento delle infrastrutture. Il nuovo piano urbanistico rimetterà in modo il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici: sono settori strategici di cui non possiamo fare a meno ma lo faremo tutelando il territorio ed il suolo. L’attuale piano ha castrato lo sviluppo, le riqualificazioni, il recupero di spazi e rese inermi le imprese ed una filiera che conta centinaia di piccoli imprenditori. Penso a carpentieri, elettricisti, idraulici, pavimentisti, architetti, geometri e a tutte le figure che ruotano dentro un cantiere. Se ricevi 534 contributi alla pianificazione significa che ci sono almeno 534 situazioni di cui non hai tenuto conto. La nostra volontà è analizzarle, una ad una, come già abbiamo iniziato a fare, e ridisegnare il piano urbanistico tenendo in considerazione le esigenze di imprese e cittadini>>. Giovannetti ha illustrato anche il piano di investimenti: <<In 5 anni investiremo sul territorio tra i 60-70 milioni di euro oltre ai 12 già spesi nel biennio 2015-2017. Recupereremo la Rocca, la presentazione del piano di finanziamento del progetto sarà uno dei primi atti, così come lo sarà il project di Mitoraj che vogliamo realizzare entro il 2019: solo questi due progetti valgono 10 milioni di euro>>. Il candidato del centro destra ha parlato anche di trasporti e della necessità di creare un parcheggio per i mezzi pesanti: <<E’ una problematica che esiste e che da tempo si discute – ha spiegato rispondendo ad una domanda –. E’ necessario, nel nuovo piano urbanistico, individuare un’area adibita dotata munita di impianti di videosorveglianza e dell’occorrente>>.