Più videosorveglianza al Forte: presto un collegamento tra Carabinieri e Polizia di Stato

FORTE DEI MARMI – Dopo l’intervento di posa in opera di 31 telecamere nuove e la sostituzione, grazie anche all’ottenimento di un Contributo Regionale di euro 11.000, di altre 6 telecamere delle preesistenti, il Comune, ha deliberato di collegare le telecamere esistenti sul territorio con Carabinieri e Polizia di Stato, in totale pari a 52, integrandole in accesso remoto.

Il tutto anche in attesa di terminare, a breve, i lavori di completamento della nuova Caserma della Polizia Municipale, dove verrà collocata una idonea sala con centro di controllo.

I monitor daranno la possibilità di visionare i filmati in tempo reale o, ovviamente, scaricare le registrazioni. In questo modo non sarà più necessario che il personale dei Carabinieri o della Polizia di Stato si rechi fisicamente presso la struttura di ricovero dei server al Comando dei Vigili. Un passo importante anche per integrare il servizio sicurezza tra le varie forze dell’ordine che collaborano per tutelare il nostro territorio. Il completamento della installazione delle telecamere, che sono già visionabili presso il Comando dei Vigili, in attesa del trasferimento, rappresenta un altro punto importante del programma di mandato.