Più di 200 promesse della musica classica e jazz per la 16° edizione dell’International Academy of Music Festival

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – I più grandi nomi della musica classica insieme alle giovani stelle internazionali si danno appuntamento a Castelnuovo Garfagnana dal 22 giugno all’8 luglio 2018 per l’International Academy of Music Festival.

Una ventina i concerti tenuti da alcuni dei migliori artisti del panorama musicale mondiale, grazie alla manifestazione che dal 2003 porta nella Valle del Serchio alcuni tra i migliori interpreti di musica da camera della scena internazionale, giunta quest’anno alla 16esima edizione.

A presentare i dettagli del programma Andrea Salani in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana; Piero Gaddi, direttore organizzativo del Festival; Pietro Deiana, presidente della Scuola Civica di Castelnuovo e Pierluigi Triti, vicepresidente per la zona Garfagnana della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana.

L’evento, che beneficia del sostegno economico e istituzionale della Regione Toscana e rientra nel progetto regionale “La Toscana dei Festival”, richiama ogni anno circa 200 musicisti provenienti dai cinque continenti ad animare Castelnuovo e la Valle del Serchio, grazie all’organizzazione della Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana.

L’International Academy of Music Festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d’America, d’Europa e non solo, si riuniscono per dare vita a festival estivi in cui trovano spazio sia serie concertistiche dalla superiore qualità artistica, sia corsi di alto perfezionamento musicale. Gli stessi grandi artisti fondatori del Summit Music Festival hanno creato tre manifestazioni gemelle in Europa: a San Pietroburgo in Russia, a Burgos in Spagna e la più importante e la più grande, per numero di artisti e studenti coinvolti, proprio a Castelnuovo di Garfagnana. La particolarità è nei corsi di perfezionamento musicale di assoluto prestigio, tenuti da concertisti e insegnanti di fama mondiale che attraggono in Garfagnana studenti da ogni parte del mondo. Fra questi, ci sono le stelle di domani della musica cameristica che, proprio a Castelnuovo, hanno la possibilità di confrontarsi con grandi concertisti. Ed è proprio da questo momento unico di incontro che nascono esperienze eccezionali e momenti musicali irripetibili messi a disposizione del pubblico.

Il Festival si svolge dal 22 giugno all’8 luglio con un cartellone di numerosi concerti e vede fra i propri sostenitori le massime istituzioni del territorio: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana, Regione Toscana e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Comuni di Borgo a Mozzano, Castiglione di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, Villa Collemandina. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Banca Mediolanum; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana, il Centro di cultura e spiritualità Fra Benedetto.

Il programma:

Venerdì 22 giugno si ripete la fortunata formula con l’apertura di un’anteprima jazz, alle 21,15 al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, con il duo Fresu-Bonaventura. Un evento speciale realizzato grazie al sostegno di Banca Mediolanum. Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Protagonisti insieme alle voci corse del coro A Filetta del fortunato progetto “Mistico Mediterraneo” e dell’omonimo disco pubblicato di recente dalla prestigiosa etichetta ECM, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano qui nella dimensione più ristretta del duo. Attratti dalla musica etnica, classica ed elettronica, i due jazzisti presentano una sorta di estrazione poetica di quel progetto madre che caratterizza ormai da tempo i loro sempre più frequenti incontri, ormai divenuti un progetto originale e autonomo: un duo che li ha portati nella primavera del 2015 a registrare un ulteriore cd con nuovo materiale musicale. Un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell’universo musicale contemporaneo.

Sabato 23 giugno al Palazzo Comunale di Borgo a Mozzano, alle 21,15 in scena il Trio Ludwig con Enrico Bernini, Tommaso Valenti, Francesca Gaddi che eseguiranno musiche di Boccherini, Beethoven, Schubert e Kodaly.

Bernini, dopo il diploma all’Istituto Boccherini, si è perfezionato con grandi musicisti della scena internazionale, come membro del Quartetto di Fiesole ha svolto un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero, in Europa e in America. Membro da decenni di prestigiose orchestre come l’Orchestra Regionale Toscana e la Sinfonica di Sanremo e suona regolarmente col tenore Andrea Bocelli. Valenti collabora con numerose orchestre tra cui l’Orchestra del Festival Pucciniano. Recentemente ha inciso come solista per Tactus il concerto BI 552 per viola e orchestra di Alessandro Rolla. Gaddi è protagonista di una carriera orchestrale di alto livello: dopo l’esperienza nell’Orchestra Giovanile Italiana, è membro effettivo dell’orchestra dell’Accademia della Scala di Milano; collabora poi con alcune delle maggiori istituzioni italiani quali l’Accademia nazionale di S. Cecilia, l’Orchestra Filarmonica Toscanini, Orchestra Filarmonica del Regio di Torino, Camerata Strumentale Città di Prato. Ingresso gratuito.

Giovedì 28 giugno a Castelnuovo di Garfagnana, Sala Suffredini, alle 21,15 si esibirà Alexandra Kasman, giovane talento del pianoforte, vincitrice dell’edizione 2017 del prestigioso premio Roberto Melini che si è fatto notare sulla scena pianistica internazionale. Ha ottenuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi in Europa e negli Stati Uniti, e continua la sua formazione alla leggendaria Juilliard School di New York. Il debutto, a soli 13 anni, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale in Ucraina, si è già esibita con altre grandi orchestre in Giappone, Russia, Francia, Italia e Stati Uniti e tiene concerti, da solista, in sale di assoluto prestigio come la Alice Tully Hall a New York e altre tra America, Europa e Asia. Ingresso gratuito.

Venerdì 29 giugno alle 21,15, Piero Gaddi e Fabrizio Desideri si ritrovano sul palco in un progetto tutto nuovo: inaugurano in questa occasione, infatti, la collaborazione con due professionisti come il percussionista Francesco Petreni e il contrabbassista Filippo Pedol, in questo importante concerto che segna il ritorno dell’International Academy of Music Festival nello stupendo scenario di Castiglione di Garfagnana. Il Desideri-Gaddi Quartet proporrà esclusivamente musica propria: un jazz che sa muoversi tra una spontanea godibilità e una frontiera sempre aperta di ricerca e sperimentazione.

Gaddi si è diplomato al Boccherini e laureato al DAMS di Bologna, per intraprendere poi un percorso jazz di lato livello: collabora e suona, tra gli altri, con Tom Lorenz, Klaus Lessmann, Marco Tamburini, Mirco Guerrini, Stefano Cantini, Alessandro Fabbri, Pietro Tonolo, Andrea Tofanelli, Fabrizio Desideri, Ruben Chaviano, Marco Micheli, Paolino Dalla Porta, Paul Mc Candless, Deborah Davis. Con il Jubilum Jazz Chorus, da lui fondato, rielabora il repertorio liturgico, pop e rock in chiave jazz-gospel. È titolare di cattedra in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Puccini di La Spezia. In duo con Daniele Paoletti, esplora le possibilità dell’elettronica nel Jazz con l’ Electronic Jazz Activity (EJA), dove sviluppa ricerche timbriche e formali inconsuete, che rivolge anche all’ambito della produzione teatrale: Mauro Avanzini è stato ospite del progetto. Desideri si è diplomato in clarinetto e in jazz presso al Mascagni di Livorno e dopo il perfezionamento a Siena Jazz ha fatto parte della Barga Jazz Orchestra, diretta da Bruno Tommaso, e della Futura Jazz Orchestra di Firenze. Ha suonato e collaborato con alcuni tra i più importanti musicisti del panorama jazzistico italiano e internazionale, tra i quali Kenny Weeler, Stefano Bollani, Paolino Dalla Porta, Marco Tamburini, Mauro Grossi, Tino Tracanna, Danilo Rea, Walter Paoli, Sandro Gibellini, Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, Andrea Tofanelli, Petra Magoni, Roberta Gambarini. Ha inciso, tra gli altri, per Columbia Sony Music, RTI Music, Onyx Records. Apprezzato compositore ha pubblicato 2 CD di composizioni originali proprie e di Piero Gaddi con l’Internos Quartet. E’ docente di clarinetto al Liceo Musicale di Lucca e ha vinto numerosi premi di composizione per la didattica, oltre a tenere laboratori di musica jazz per la Regione Toscana, per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presso l’Istituto Musicale Boccherini di Lucca. Ingresso gratuito.

Sabato 30 giugno alle 21,30 andrà in scena, nell’elegante cornice di piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana, uno spettacolo raro e di grande suggestione: Porgy & Bess, opera musicale di George Gershwin, eseguita nell’affascinante versione di Gil Evans. Sullo sfondo unico della Rocca Ariostesca, l’orchestra di fiati del Conservatorio Puccini di La Spezia regalerà al pubblico una delle pagine migliori della musica del ventesimo secolo, nonché una delle più note: diretti da Alessandro Fabbri, i musicisti porteranno il pubblico fino al cuore di un testo che custodisce uno dei protagonisti dell’immaginario musicale collettivo: il brano Summertime. Alla tromba, un grande solista come Manolo Nardi, per una serata di grande musica. Ingresso gratuito.

Domenica 1 luglio appuntamento con il “Garfagnana music tour” per inediti percorsi musicali. Dopo il successo dello scorso anno, torna il tour musicale che ci porta a scoprire alcuni angoli della Garfagnana nel suggestivo connubio con i concerti della musica classica. l’International Academy of Music Festival offre la possibilità di salire in pullman e farsi trasportare per un pomeriggio di musica e relax. L’appuntamento per la partenza è alle ore 15,30 da Castelnuovo Garfagnana.

Il pullman alle 16,30 arriva a Sillano dove si potrà assistere all’esibizione dell’Ensemble di violoncelli. Alle 18 arrivo all’Orecchiella, al Centro accoglienza per godere al fresco del concerto “Il violino virtuoso”. Alle 21 appuntamento a Corfino con il concerto di Esteban Castro, pianoforte tra classico e jazz. Castro è davvero una delle stelle più splendenti del panorama musicale internazionale. A soli 15 anni, ha già diviso il palco con alcuni jazzisti di fama mondiale come, tra gli altri, Wynton Marsalis, Joe Lovano e Christian McBride. Vincitore di premi e riconoscimenti di grande importanza, ha già inciso due CD.

Ai partecipanti sarà offerto un rinfresco a Corfino prima del concerto serale. Per prenotare il “Garfagnana Music tour”, che ha un costo complessivo di 8 euro, rivolgersi all’Infopoint del festival, presso Santini Viaggi o al cellulare 3884671502.

Lunedì 2 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini, alle 17, appuntamento con “Spazio Giovani“ e i momenti musicali che permettono alle giovani stelle di esibirsi e dare il meglio di sé. Protagonista Soyoung Choe, già importante promessa del pianoforte. Alle 21 al via lo “Student gala” che vede alternarsi sulla scena i migliori talenti del festival. Ingresso gratuito per entrambi i concerti.

Martedì 3 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini, alle 17, ancora una giornata di grande musica con i concerti dedicati alle giovani stelle della musica classica con le esibizioni di Tae Eun Kim, Jiaqi Zhang, Lok Ching Viann Yu al pianoforte a ingresso libero.

Alle 21,15 a Castelnuovo di Garfagnana, nella Chiesa dei Cappuccini protagonista ancora la musica da camera con il concerto dei grandi artisti internazionali che danno vita alle “Musiche dall’Est Europeo”. Sul palco Hansgeorg Schmeiser al flauto, regolarmente ospite dei leggendari Wiener Philarmoniker, è membro stabile dell’Orchestra da Camera di Vienna con il suo flauto realizzato per lui in oro 24 carati. Jacob Gilman al violino, Andrea Nannoni, Ruslan Biryukov al violoncello, Phillip Kawin, Yana Reznik, D. Abdurasulova al pianoforte che daranno vita ad un programma dedicato alle musiche di Schostakovic, Prokofiev e Martinu.

Mercoledì 4 luglio, a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini torna protagonista lo “Spazio giovani” alle 17 con alcune degli migliori promesse delle musica da camera internazionale come Laurence Cummings e Mijeong Kim già virtuosi del pianoforte. Ingresso gratuito.

Alle 21,15, a Castelnuovo di Garfagnana, al Teatro Alfieri, il concerto sinfonico dell’Orchestra Cupiditas, diretta da Pietro Mazzetti con il solista del Maggio Fiorentino Giovanni Riccucci, al clarinetto. In programma concerto per clarinetto K622 di Mozart e Sinfonia Incompiuta di Schubert.

Cupiditas, “desiderio ardente” di suonare insieme, di condividere forti emozioni: è questo che unisce i più di settanta ragazzi di quest’orchestra giovanile. Alla base si colloca la forte volontà di crescere attraverso un’esperienza intrisa di professionalità e profondo rispetto reciproco: una pazzia, un messaggio forte ed in controtendenza rispetto a quanto offerto dal mondo di oggi, così chiuso nei confronti di ogni nuova attività o iniziativa, soprattutto artistica. Un progetto che parte dal basso, ideato e gestito dai ragazzi stessi: autentici talenti, nati e cresciuti per lo più nella compagine fiorentina della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Cherubini di Firenze, un binomio che da sempre offre altissimi livelli di formazione.

Giovedì 5 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, alla Sala Suffredini, alle 21,15 la prova finale del Concorso dei migliori allievi del festival con le esibizioni delle promesse della musica da Camera che da tutto il mondo si sono incontrate a Castelnuovo per l’International Academy Music Festival. Ingresso gratuito.

Venerdì 6 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, Sala Suffredini torna lo “Spazio giovani” con le migliori future stelle della musica internazionale: alle 16 la giovane pianista Magdalina Mishinа; dalle 18 alle 19 la musica invaderà le strade e le piazze del contro storico di Castelnuovo con concerti ad ogni angolo (ingresso gratuito).

Alle 21,15 alla Chiesa dei Cappuccini un appuntamento imperdibile con i grandi maestri con il concerto di Musica da camera “dal ‘800 al ‘900” con L. Veleckis Nussbaum e J.Gilman al violino; Eugene Briskin e R. Biryukov al violoncello; G. Raps, Y. Kim, D. Abdurasulova, Y. Reznik, Efrem Briskin al pianoforte proporranno musiche di Beethoven, Chopin, Clara Schumann, Rachmaninoff e Popper.

Sabato 7 luglio, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana alle 21,15 il Concerto finale dei migliori gruppi di studenti. Occasione unica di apprezzare le migliori promesse della grande musica internazionale. Ingresso gratuito.

Domenica 8 luglio, ancora un grande concerto di chiusura, a Gallicano in Piazza Vittorio Emanuele II, alle 21,15, con il “Concerto Jazz” che vede esibirsi un trio formato da Robert Bonisolo al sax, Marco Micheli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Ingresso gratuito.

Bonisolo dopo essersi diplomato al Berklee College of Music, studiando con mostri sacri del jazz come Joe Viola, John La Porta e George Garzone, si trasferisce a New York per perfezionarsi con Dave Liebman e altri grandi del jazz. Le collaborazioni artistiche sono di altissimo livello, sia in Italia che negli Stati Uniti: ha diviso il palco infatti con alcuni dei maggiori artisti internazionali, da Tommy Dorsey a Rob McConnell, da Roberto Gatto a Walter Paoli. Ha all’attivo più di 30 incisioni discografiche, ed ha partecipato ai maggiori festival internazionali: da Umbria Jazz al Montreal Jazz Fest. Docente in numerosi istituti in Italia e all’estero, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nel Nord America.

Beggio nel 1986, durante il seminario “Siena Jazz”, è stato notato da Enrico Rava con il quale ha iniziato la carriera professionistica. Nello stesso anno con l’ “Enrico Rava Quartet” ha registrato il suo primo disco dal titolo “Animals”. Dall’inizio della sua carriera ha avuto modo di alternarsi in grandi formazioni e un’intensa attività, suonando con musicisti italiani e stranieri come: Johnny Griffin, Toots Thielemans, Lee Konitz, Palle Danielsson, Franco Ambrosetti, Paul Bley Franco D’Andrea, Guido Manusardi, Stefano Bollani e molti altri.

Micheli ha fatto parte del gruppo di Ginger Baker, partecipando ad una tournée europea. In seguito, porta avanti diverse collaborazioni sia con l’Orchestra della Rai di Milano sia con vari musicisti stranieri, come Lee Konitz, Kenny Wheeler, Chet Baker, Mitchel Forman, Tony Scott, Phil Woods, Bill Elgart, Marilyn Mazur, Miroslav Vitous, Norma Winstone, George Garzone, Daniel Humair, David Liebman, Jimmy Owens, Franco Ambrosetti, John Taylor, John Surman, Cedar Walton, Danilo Perez, Lew Tabackin. Porta inoltre avanti anche molti progetti discografici con artisti di grande calibro.

Per gli eventi con biglietto di ingresso: 18 euro intero, 14 euro ridotto (iscritti alla Scuola Civica e minori di 18 anni).