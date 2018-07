Pistoia Blues: grande anteprima per la 39esima edizione con Alanis Morrisette

PISTOIA – Inaugurano domani in Piazza Duomo a Pistoia i concerti della 39esima edizione del Pistoia Blues con l’anteprima affidata ad Alanis Morissette che per la prima volta calcherà il palco del Festival. Si tratta del suo grande ritorno dal vivo in Italia a sei anni di distanza dal suo ultimo concerto.

Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo: avrà lei l’onore di aprire la nuova edizione del Festival in Piazza Duomo. Divenuta celebre nel mondo con il suo bestseller “Jagged Little Pill” dove erano inclusi singoli come “Ironic”, “All I Really Want”, You Oughta Know”, “Hand In My Pocket”, in carriera Alanis ha pubblicato 8 album di inediti con cui ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto 1 candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi. Nel 2015 ha pubblicato un’edizione speciale del suo disco di debutto, ormai un cult della musica, “Jagged Little Pill: Collector’s Edition” che celebra i 20 anni dall’uscita. Alanis, che è stata inserita nel 2015 nella Canadian Music Hall of Fame, si dedica a numerosi progetti di beneficenza e ad organizzazioni umanitarie come Equality Now, Music Relief e UN Global Tolerance. Nel 2016 ha lanciato anche un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico. Attualmente Alanis sta lavorando al nuovo disco di prossima uscita e sta scrivendo un libro.

I biglietti per il concerto di Alanis Morissette sono ancora disponibili nelle prevendite tradizionali ed alla cassa del Festival in Via Roma aperta dalle ore 18 con prezzi a partire da 35 euro. Inizio concerto ore 21:30. Durante la notte è previsto un treno straordinario per il rientro da Pistoia a Firenze (partenza ore 01:00 – Trenitalia info ).

Tutte le informazioni sito del Festival www.pistoiablues.com.