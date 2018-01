Pioggia alla scuola di Marlia: l’indignazione di Montemagni

FIRENZE – «Con tutta onestà – afferma Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega – quando ho letto la notizia sul giornale, pensavo che fosse una classica “fake news” che va tanto di moda. Invece pare che sia realmente vero quanto accade in una scuola primaria di Marlia, quando piove. In pratica se ci sono copiose precipitazioni, molto probabili visto il periodo, i genitori per far entrare nell’istituto i loro piccoli devono prenderseli sulle spalle per evitare un’ampia pozzanghera posta all’ingresso della struttura scolastica».

«Ovviamente questa banale ma nel contempo importante criticità – rileva Montemagni – si protrae da tempo ed i genitori si tengono costantemente aggiornati sulle previsioni del tempo per capire se l’indomani i bambini potranno accedere senza problemi alla scuola. Insomma – conclude Elisa Montemagni – nell’ipertecnologico 2018, a Marlia, Giove pluvio, almeno nella citata Primaria, la fa da padrone».