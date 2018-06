Pino lo Scoiattolino è la nuova mascotte della Pineta di Ponente

VIAREGGIO – La pineta è un paradiso per viareggini e visitatori, un luogo dove stare insieme e divertirsi. È con questa convinzione e con l’obiettivo di comunicarlo a tutti che un gruppo di attività della Pineta di Ponente ha deciso di rompere gli indugi ed in maniera del tutto autonoma e dal basso provare a far capire che la Pineta di Ponente è a tutti gli effetti un parco di divertimenti. Come? Prima di tutto iniziando a pensarsi come tale e poi comunicandolo attraverso il primo sito ufficiale della pineta www.parcopinetaponente.it e attraverso una mascotte: Pino lo Scoiattolino. In tanti girano per il parco armati di smartphone a caccia di un selfie con uno dei tanti scoiattolini che salgono e scendono dai pini, ed allora perché non trasformarlo in un segno identificativo con la P di Parco, di Pineta e di Ponente sul cappello. Il Parco Pineta di Ponente è un’area verde che offre a turisti e residenti tantissime attrazioni e possibilità di svago, ha tutto quello che un Parco deve avere per essere luogo di relax e divertimento: chilometri di sentieri immersi nel verde dove poter passeggiare, anche in compagnia degli amici a quattro zampe, pedalare o fare jogging, aree pic-nic, giochi a non finire (gonfiabili, piste di mini go-kart, tappeti elastici, trenini, giostre, minigolf, gommoni sull’acqua, sala giochi) noleggi di bici, locali e ristoranti, bocciodromi e campi da tennis e addirittura un teatro all’aperto. Basta raccontarlo per convincersi che questa non può che essere un’esperienza da vivere, ci proverà Pino lo Scoiattolino su www.parcopinetaponente.it a partire dai tanti eventi di questa estate ormai alle porte.

Attività attualmente coinvolte nel progetto: La boutique del Cocomero, Trenino di Biancaneve, Trenino del Cuore, Le Macchinine da Giorgio, Parkour Jumping. Il coriandolo, Burlanolo, Minigolf Il pirata, Il Giardino delle libertà, Ristorante La Casina, Trocadero, Twister Cars, Vascolandia, Il Libro della Giungla, Overball, Sala Giochi Pineta di Ponente, Ristorante Arcobaleno