Pietrini confermato Direttore di Imt per il triennio 2018-2021

LUCCA – Nella seduta del 12 aprile il Consiglio Direttivo della Scuola IMT Alti Studi Lucca ha confermato il professor Pietro Pietrini come Direttore per un secondo mandato, dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2021.

Come previsto dallo Statuto della Scuola, il Direttore dura in carica un triennio e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. Il Consiglio Direttivo, preso atto anche del parere favorevole unanime del Consiglio Accademico sulle attività svolte dal Direttore e sulle linee di sviluppo proposte per il prossimo triennio, ha espresso piena soddisfazione per quanto fin qui realizzato dal Direttore e per gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti per il prossimo triennio.