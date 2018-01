Pietrasanta: Taccola replica a Conti, un portavoce in ogni frazione nella nostra amministrazione

PIETRASANTA – <<Il consigliere Conti non si è mai visto dalla parti di Tonfano e dalla Marina. E’ il primo che non si è mai visto da queste parti. In realtà non si è mai visto nessuno qui degli ex consiglieri di minoranza. Nemmeno per le feste civili e religiose…>>. La replica arriva da Daniele Taccola, ex consigliere della maggioranza e proponente di una lista per la frazione di Tonfano. <<L’iniziativa della strada degli Ombrelli, la Francigena e molto altro. Da consigliere non solo cerco di fare gli interessi dei miei elettori, che sono in gran parte della frazione dove abito, ma di tutta la città. I fatti parlano per me e per la nostra maggioranza. La nostra amministrazione ha investito milioni di euro nelle frazioni, in tutte le frazioni, cercando di recuperare il gap di investimenti che la precedente amministrazione aveva lasciato. Una lista per la Marina? La nostra amministrazione aveva, ed ha tutt’oggi, un portavoce in ogni frazione e questo sarà anche lo schema alle prossime elezioni comunali. Abbiamo piena conoscenza delle necessità delle frazioni. Da settimane i nostri gruppi di cittadini, che abitano nelle varie zone della città, sono al lavoro per raccogliere e sintetizzare le richieste delle frazioni e costruire un programma realizzabile e soprattutto efficace. Il Pd, come al solito, è lontano dalla gente e dai suoi bisogni>>.

Sulla querelle interviene anche Daniele Mazzoni: <<tante critiche, zero proposte. Da operatore, prima che da ex amministratore, io non li ho mai visti salvo nelle settimane prima delle elezioni. Il consigliere Taccola aveva solo espresso un concetto molto semplice: la Marina, tutta la Marina, deve essere valorizzata, ancora di più di quanto fatto per non tornare indietro, e così vale per tutte le altre frazioni. Capisco che chi critica e basta non può sopportare un profilo come quello del Taccola che propone decine di iniziative, con fatti e non parole, unicamente per il bene di Pietrasanta. In questi anni lo abbiamo dovuto tenere a freno…>>.

Sulla vicenda ha voluto intervenire anche un imprenditore di via Versilia, arteria principale del commercio e dello shopping di Tonfano: <<In questi anni non ho mai avuto l’occasione di vedere uno degli ex consiglieri del centro sinistra in giro per la mia Tonfano. Ed avendo un negozio me ne sarei certo accorto. Si fanno vedere solo quando c’è da cercare il voto. Allora si che si fanno avanti>> E’ la lapidaria considerazione di Andrea De Vita, titolare di “Abbigliamento Biagioni” a Tonfano. <<Quando ha amministrato il centro sinistra è stata una tragedia. Ho toccato con mano la differenza, la disponibilità e la concretezza. Tonfano è rifiorita. Spero vivamente che i cittadini avranno la memoria lunga e che si continui su questa strada. Abbiamo provato due modelli amministrativi diversi: uno di questi si è dimenticato di Tonfano e della Marina. E non è stato certo quello di Mallegni e della sua giunta>>.