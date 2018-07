Pietrasanta: pugno duro della giunta Giovannetti contro degrado e abbandono rifiuti

PIETRASANTA – Massima attenzione per la pulizia ed il decoro e lotta senza quartiere al degrado e all’inciviltà. La neo amministrazione Giovannetti da il via, a pochi giorni dall’insediamento, al piano straordinario per la rimozione dei sacchetti del verde, dei rifiuti abbandonati ed ingombranti nell’area compresa tra il viale a Mare e via Unità d’Italia del comune. L’intervento realizzato da Ersu Spa e coordinato dall’Assessore all’Ambiente, Elisa Bartoli, è in programma venerdì 6 luglio a partire dal primo pomeriggio.

<<Il decoro è uno degli elementi portanti del nostro mandato sia in termini ambientali e di immagine che di percezione della sicurezza e della vivibilità della città – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta –. Da qui la nostra decisione di partire subito nel rimettere in carreggiata il territorio dal punto di vista della pulizia e del decoro, dell’ordine e della lotta contro l‘abbandono dei rifiuti che resta, purtroppo, ancora una brutta abitudine>>.

L’amministrazione Giovannetti tornerà ad intensificare anche l’impiego delle telecamere mobili per “pizzicare” maleducati ed invincibili. Un’azione che, con l’esperienza dell’amministrazione Mallegni, aveva ridotto drasticamente gli abbandoni e scoraggiare i furbetti della spazzatura. <<Tolleranza zero – conclude Giovannetti – contro chi danneggia la città, la sporca, non ne ha cura e abbandona i rifiuti>>.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com Comune di Pietrasanta.