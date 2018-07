Pietrasanta in concerto: martedì nel chiostro di San Francesco protagonista la grande musica classica

PIETRASANTA – Prosegue senza sosta il ricco programma di concerti del festival creato e diretto da Michael Guttman. Dopo la straordinaria performance degli artisti che hanno sfidato le condizioni atmosferiche e regalato al pubblico una serata memorabile e dopo l’incursione alla Rocca per il grande Concerto dello Janoska Ensemble, Pietrasanta in Concerto torna ancora nel Chiostro di Sant’Agostino per una serata all’insegna della grande musica classica. Martedì 24 luglio saranno infatti protagonisti il violinista Marc Bouchkov che torna acclamatissimo al festival dopo il successo strepitoso raccolto lo scorso anno, la pianista Katia Skanavi, al suo debutto a Pietrasanta in Concerto e Michael Guttman accompagnati dagli straordinari professori dell’ Orchestra da Camera di Bruxelles.

I biglietti per i concerti del Festival sono acquistabili on line e nei punti vendita Ticketone, presso la biglietteria del Teatro La Versiliana e presso il Teatro Comunale Pietrasanta Prezzi da 10 a 30 Euro. Info 0584 265757 www.pietrasantainconcerto.com