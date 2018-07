Pietrasanta in concerto: In prima esecuzione assoluta il nuovo concerto di Guia Kantcheli

PIETRASANTA – Dopo il debutto da tutto esaurito con Vadim Repin, il festival diretto da Michael Guttman torna, sabato 21 luglio ( ore 21.30) con un concerto da non perdere. Sul palco di Pietrasanta in Concerto, si esibirà infatti un quartetto d’artisti di assoluto prestigio per l’esecuzione in prima mondiale assoluta del concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra del grande compositore georgiano Guia Kantceli. Autore di molte musiche da film così come di composizioni destinate al teatro, Guia Kancheli ha conquistato la fama per la sua quarta sinfonia scritta per Yuri Temirkanov e l’Orchestra di Philadelphia ed ha iniziato a comporre sinfonie per i più grandi musicisti tra cui Yuri Bashmet e Mstislav Rostropovic che lo hanno consacrato nel panorama dei più grandi compositori viventi.

BIGLIETTI : I biglietti per i concerti del Festival sono acquistabili on line e nei punti vendita Ticketone, presso la biglietteria del Teatro La Versiliana e presso il Teatro Comunale Pietrasanta Prezzi da 15 a 45 euro. Per i residenti nel Comune di Pietrasanta sono disponibili riduzioni del 50% sul prezzo del biglietto. Info 0584 265757