Pietrasanta: Giovannetti convoca il primo consiglio comunale

PIETRASANTA . Convocato il primo consiglio comunale della neo amministrazione Giovannetti. Sarà come da tradizione la Sala Annunziata del Chiostro di S. Agostino ad ospitare, giovedì 12 luglio, alle ore 9.00, la prima assise. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente ed il giuramento del primo cittadino, la comunicazione dei gruppi consiliari e dei relativi capogruppo, la nomina della commissione elettorale comunale, per l’aggiornamento degli Albi Giudici Popolari, l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Consiglio comunale convocato in seconda convocazione venerdì 13 luglio alle ore 9.00.

Alcune curiosità sui nuovi componenti dell’assise cittadina. In consiglio comunale siederanno 5 ex assessori, 1 ex Presidente del Consiglio e 1 ex sindaco. 8 su 17 consiglieri sono al debutto assoluto (Irene Nardini, Michele Balderi, Antonio Tognini, Paolo Bigi, Sandra Da Prato, Nicola Briganti). Due sono stati anche ex amministratori: Ettore Neri, due volte sindaco di Seravezza e Daniele Mazzoni, ex vice sindaco della giunta di Massimo Mallegni. Torna in consiglio comunale anche l’ex Presidente del Consiglio, Gabriele Marchetti e gli ex assessori Luca Mori e Italo Viti, assenti nell’ultima esperienza consiliare. Il più giovane consigliere è Matteo Marcucci (27 anni), la decana Paola Brizzolari. Conferma invece tra i banchi del consiglio per Giulio Battaglini, Giacomo Vannucci, Nicola Conti ed il neo sindaco, Alberto Giovannetti

Il consiglio comunale può essere seguito anche in diretta streaming audio sulla home page del sito www.comune.pietrasanta.lu.it (consiglio comunale online).