Pietrasanta: Gaia annuncia tre diverse agevolazioni in bolletta cumulabili

PIETRASANTA – Da quest’anno sono in totale 3 le agevolazioni che l’utente di GAIA può vedersi riconosciute in bolletta ottenendo un risparmio anche consistente. Infatti, le agevolazioni sono cumulabili, quindi, se in possesso dei requisiti di reddito idonei, il Gestore è nella facoltà di applicarle tutte. Vediamo qual è la procedura corretta per accedere a questi benefici e quali sono.

1. L’agevolazione ISEE è gestita da GAIA, la quale prosegue ad applicare il beneficio per il 2018 seguendo il “vecchio” regolamento, senza nessuna variazione. Per vedersela riconosciuta basta recarsi a uno sportello di GAIA o chiamare il numero verde 800-223377 (199-113377 da telefonia mobile, a pagamento) e compilare il modello dedicato. L’agevolazione ISEE sarà nei prossimi mesi sostituita dal Bonus idrico integrativo, seguendo le prescrizioni della normativa nazionale. Una volta in vigore, la Società informerà gli utenti su come accedervi.

2. Il Bonus Sociale idrico è una nuova agevolazione in vigore dal 1 luglio e la richiesta va presentata al proprio Comune di residenza o Caf (e non al Gestore GAIA, che solo successivamente la eroga in bolletta). Questa agevolazione si somma alle altre esistenti e permette agli utenti, con tariffa Domestico Residente e con Indicatore ISEE inferiore a 8.107,50 euro (limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico) nonché ai titolari di Carta Acquisti o di carta REI, di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno di acqua, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente.

3. Il Fondo Utenze Disagiate (F.U.D.) è uno strumento di tutela attivato esclusivamente da GAIA e derivante dalle proprie somme in bilancio, con lo scopo di implementare il supporto alle utenze deboli. Per richiederlo è sufficiente recarsi a uno sportello di GAIA: infatti prima il FUD era riservato solo a famiglie in difficoltà seguite dagli assistenti sociali, oggi, grazie a un ampliamento dei requisiti, possono accedervi tutti coloro che attestino un livello di reddito ISEE al di sotto del “reddito di inclusione” (6.000 euro, sale a 20.000 in presenza di 4 figli a carico). La somma da scontare in bolletta grazie al F.U.D viene calcolata su tutte le 3 voci di costo presenti in bolletta: acqua, ma anche fognatura e depurazione, se presenti; altresì tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Inoltre, ricordiamo anche che GAIA attribuisce agli utenti che ne fanno richiesta un’articolazione tariffaria agevolata per famiglie numerose (più di 3 componenti), indipendentemente dal reddito.

Ulteriori informazioni su tutte le agevolazioni attive sono presenti sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it, nella sezione sotto la voce del menu laterale destro “Agevolazioni”.