Pietrasanta: divieto sosta e fioriere contro parcheggio selvaggio scooter a Porta a Pisa, stop a cattiva abitudine

PIETRASANTA – Decine di stalli liberi alla stazione ma tutti i motorini sono parcheggiati all’ingresso di Porta a Pisa (dove non ci sono stalli!). Stop al posteggio selvaggio dei motocicli nel centro storico di Pietrasanta. La neo amministrazione comunale di Pietrasanta, sollecitata da attività commerciali e cittadini, è già intervenuta per rendere offlimits l’area adiacente a Piazza Carducci dove abitualmente vengono parcheggiati scooter e motociclette. Un colpo d’occhio non certo gradevole quando a poche decine di metri sono presenti gli stalli dedicati. L’area è ora oggetto di apposita ordinanza di divieto di sosta ed è stata circoscritta con fioriere ed altri dissuasori.

«Abbiamo realizzato decine e decine di stalli per i motocicli per consentire il parcheggio senza problemi a due passi dal centro storico – spiega Andrea Cosci, assessore alla Polizia Municipale che aveva incontrato gli operatori insieme all’assessore e senatore, Massimo Mallegni alcun giorni fa – ciò nonostante ogni giorno, e soprattutto la sera, decine di motorini vengono parcheggiati fuori dagli stalli. Nell’immediato abbiamo installato delle fioriere insieme ad adeguata segnaletica di divieto di sosta, per il futuro valuteremo il da farsi anche in prospettiva del rifacimento di Piazza Carducci».

La nuova amministrazione è intenzionata a rivedere anche le altre porte di accesso alla città dal punto di vista dell’ordine e dell’accoglienza: «bastano piccoli accorgimenti – conclude Cosci – a settembre ci siederemo ad un tavolo e ne parleremo».