Pietrasanta: a carico dei cittadini il mancato trasferimento della farmacia

PIETRASANTA – <<Il pasticcio della mancata apertura della nuova sede della Farmacia Comunale potrebbe solo far sorridere per l’incompetenza dimostrata dal Presidente Duranti, ma purtroppo si parla di gestione di beni e di denari pubblici, e allora c’è poco da ridere, ma da riflettere.

La prima riflessione è proprio sull’opportunità amministrativa e politica che persone nominate dalla precedente Amministrazione continuino a gestire le aziende comunali anche durante la fase commissariale, e al contempo magari si impegnino anche in prima persona per le prossime elezioni amministrative. Oltre che inopportuno, tutto ciò ci sembra poco rispettoso verso gli enti che sono chiamati a dirigere. Qualcuno potrebbe pensare di chiedere a chi oggi guida l’Ente di provvedere a rimuovere, prima dell’inizio della campagna elettorale, chi ha avuto incarichi solo per appartenenza e nomina politica; noi riteniamo invece più corretto che sia proprio chi ricopre questi incarichi a dare immediatamente le dimissioni.

Anche perché, nel caso della Farmacia Comunale, la scarsa capacità amministrativa ha portato ad un aumento dei costi della gestione a carico della comunità per il mancato utilizzo dei nuovi fondi in affitto (a caro prezzo) e per il raddoppio del personale assunto e al momento praticamente non utilizzato.



Ai maggiori costi si aggiungono poi i minori incassi dovuti alla parziale apertura della vecchia sede, e il tutto per tempi che si prevedono abbastanza lunghi.

Siamo stati e rimaniamo contrari al trasferimento della Farmacia, ma la sua organizzazione doveva essere fatta in maniera molto più efficace e professionale e non orientata a logiche elettorali>>.

Segreteria PD Pietrasanta