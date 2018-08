Piccoli-grandi campioni di Altopascio crescono

ALTOPASCIO – Piccoli e grandi campioni altopascesi crescono. Così nella pistola, nella pesca sportiva e nel ballo.

Si chiama Viola Giorgetti, l’allieva del Tsn Lucca, prima classificata alle fasi regionali in pistola, medaglia d’argento nella specialità P10 e, notizia fresca di pochi giorni, prima classificata al 4° Trofeo Città di Treviso. Ed è proprio in occasione di questa gara, molto importante nel panorama italiano, che Viola ha realizzato il suo record personale, con 367 punti su 400. Al Tiro a segno di Lucca l’atleta Giorgetti è seguita e allenata da due nomi eccellenti: l’olimpionica Maura Genovesi, che ai campionati italiani di fine luglio ha ottenuto l’oro nella pistola a 25 metri, e Nicola Pizzi, anche lui oro, con Giovanni Favilla e Alessio Gabrielli, per la pistola automatica maschile.

Risultati di tutto rispetto portano il nome anche di un altro giovane altopascese, Francesco Benedetti, categoria Esordienti, dell’Asd Breda Hobby Pesca, vincitore dei campionati provinciali e regionali di pesca sportiva e decimo classificato al campionato italiano esordienti 2018. Un piazzamento importantissimo, che apre a Francesco le porte del Club Azzurro.

Infine, i ballerini: non più ragazzini, ma ugualmente campioni. Stiamo parlando di Roberto Donati e Simonetta Pellegrini, campioni italiani 2018 di combinata caraibica nella categoria c, 45/54 anni. Una grande soddisfazione per la Robert Fashion Dance dei maestri Roberto Bianchi, Daniela Meloni, Floriana Dammanacco e Nicola Picerno e, in modo particolare, per i maestri dei due vincitori, Cristian Invitti e Giada Peruzzi della Cristian y Giada Style.