Piazza San Francesco: appuntamenti “sotto le stelle” per il 19 luglio e il 10 agosto

LUCCA – Piazza San Francesco diventa per due serate luogo di incontro e di cultura grazie alla collaborazione tra diversi enti ed esercenti della zona. Dopo Anfiteatro Jazz e l’appuntamento con il mercatino biologico del mercoledì pomeriggio, ancora una volta questa piazza torna protagonista della vita cittadina. Gli eventi in programma sono realizzati in sinergia tra Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini, Confcommercio e Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia.

La prima manifestazione è in programma per giovedì 19 luglio con uno spettacolo teatrale dedicato alla vita di Giacomo Puccini. “Piccolo come le stelle”: questo il titolo della pièce ideata e interpretata da Elisabetta Salvatori accompagnata dalle musiche del violinista Matteo Ceramelli. Lo spettacolo, lanciato nella scorsa edizione dei “Puccini Days”, viene rappresentato in tutti i teatri d’Italia.

In piazza San Francesco è in calendario anche l’appuntamento per la notte di San Lorenzo. Venerdì 10 agosto alle ore 21 sarà quindi la volta di “Calici sotto le stelle” con un allestimento ideato per gustare, sotto il cielo agostano, vini lucchesi di qualità provenienti da aziende della Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia.

Le iniziative si realizzano anche grazie alla vitalità degli esercenti della piazza che hanno offerto collaborazione agli enti coinvolti e che, insieme a loro, puntano ad “accendere i riflettori” anche su questa piazza riqualificata per renderla sempre più un’area dedicata alla vita culturale cittadina.

Le due manifestazioni sono a ingresso libero.