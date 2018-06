Piazza del Collegio: terminato il nuovo marciapiede in pietra intorno a San Frediano

LUCCA – Dopo la riconsegna di piazza Napoleone, al termine del rifacimento del fondo stradale e restauro del selciato, sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione di piazza del Collegio: dopo aver sostituito o completamente rifatto le condotte idriche sotterranee e i sottoservizi, è in fase conclusiva la realizzazione del nuovo marciapiede in pietra che partendo dalla base del campanile della basilica di San Frediano, gira intorno alla tribuna, all’abside e alla sagrestia fino a congiungersi con la facciata del Real Collegio, una soluzione progettata per migliorare l’arredo urbano intorno a uno dei più importanti monumenti cittadini.

Da lunedì 18 partiranno i lavori per il rifacimento della superficie stradale della piazza: in una prima fase verrà eliminata la vecchia asfaltatura, sarà poi steso uno strato di asfalto nero di base e solo alla fine l’ultimo strato di asfalto natura. Pertanto da lunedì 18 fino a mercoledì 20 giugno per lo svolgimento dei lavori nella massima sicurezza, piazza del Collegio sarà interdetta sia alla sosta di veicoli che al transito veicolare e pedonale: in questi tre giorni i pedoni o i ciclisti che intendono utilizzare la sortita San Frediano dovranno transitare necessariamente dalla passeggiata delle Mura urbane. Da giovedì 21 fino a sabato 30 giugno continuerà il divieto di sosta e transito veicolare, mentre sarà consentito il passaggio dei pedoni. Nel periodo di chiusura della piazza, come già avvenuto nelle settimane passate, per i residenti sarà ancora disponibile il parcheggio del Real Collegio con accesso da via della Cavallerizza.