Piazza Aldo Moro: il Comune di Capannori pubblica il bando. Lavori al via in estate

CAPANNORI – Sempre più vicina la partenza dei lavori della nuova piazza di Capannori. È infatti stato pubblicato giovedì scorso (19 aprile) sul sito web della provincia e sulla piattaforma regionale Start il bando di gara per l’assegnazione dell’appalto. Le ditte interessate avranno tempo fino al 16 maggio per presentare l’offerta. L’iter amministrativo proseguirà poi con l’aggiudicazione dei lavori e l’apertura del cantiere che avverrà in estate.

I lavori, dal costo di 1 milione e 739mila euro di cui 60 mila con un contributo a fondo perduto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, riguarderanno la prima fase dell’intervento complessivo previsto: la riqualificazione e la riorganizzazione della piazza e l’adeguamento degli spazi al primo piano della sede comunale.

«Parte della piazza del municipio, che è quella che rappresenta tutti i capannoresi, la nostra opera per rigenerare la frazione capoluogo e rinsaldare il legame della comunità – commenta il sindaco, Luca Menesini -. Sarà un luogo aperto a tutta la popolazione, che favorirà l’aggregazione, perché ogni persona si sentirà come a casa propria. Darà un nuovo impulso non solo allo sviluppo sociale della nostra città ma anche a quello culturale ed economico perché sarà ‘vivo’, accogliendo manifestazioni, eventi e molti appuntamenti. Oltre a questo miglioreremo gli spazi del municipio tra la terrazza e la zona dell’ingresso, rendendoli più belli e a misura di cittadino».

Il progetto della nuova piazza, realizzato da un gruppo di professionisti, guidato da Nicola Boccaccini, che hanno partecipato al concorso di idee “Capannori Città-una comunità, quaranta paesi”, punta a una razionalizzazione degli spazi affinché abbiano una funzione chiara, che sarà definitiva in maniera univoca per essere percepita anche da chi vive la piazza per la prima volta. La piazza rappresenta anche un elemento di coesione e di identità di tutti i paesi che compongono la città di Capannori. Vi si troveranno, infatti, elementi caratteristici quali una fontana, la pietra di Matraia, camelie, olivi e piante autoctone.

Sparirà l’attuale parcheggio davanti all’ingresso del palazzo comunale e sarà realizzata una nuova pavimentazione. La piazza avrà una nuova concezione con un diverso perimetro, sedute e numerose aree a verde. Sarà realizzato anche una nuovo basamento, che diverrà sia uno spazio di accesso al Municipio sia uno spazio da vivere e destinato ai cittadini.

Nella nuova piazza, quindi, tutti potranno trascorrere il proprio tempo libero leggendo un libro o lavorando al computer, chiacchierando con gli amici o anche solo godendosi il fresco sotto un albero in un posto comodo e accogliente.