Piazza al Serchio, scatta il conto alla rovescia per corsa più colorata e divertente dell’anno

PIAZZA AL SERCHIO – È partito il conto alla rovescia per la tappa garfagnina della Color Vibe 5k Run. Dopo il grande successo delle edizioni passate torna infatti a Piazza al Serchio la quarta edizione dell’evento che dagli Stati Uniti si è diffuso in tutto il mondo, dal Canada all’Australia. Un format che nella scorsa edizione ha portato a Piazza al Serchio circa un migliaio di persone per la corsa più colorata del pianeta. L’appuntamento è fissato per sabato 14 luglio. Prevede – secondo la formula ormai collaudata – una corsa non competitiva di 5 chilometri, contrassegnata dal lancio di polveri variopinte (tutte rigorosamente naturali). Non mancheranno però le novità: prima tra tutte una speciale maglietta celebrativa dedicata all’evento che ‘aspetta’ i partecipanti di questa nuova edizione.

L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia e si inserisce all’interno del calendario di eventi promossi per l’estate dalla Pro Loco di Piazza al Serchio con il patrocinio del Comune. “Un calendario – ricorda il presidente della Pro Loco di Piazza al Serchio, Luca Cardosi – ricchissimo di iniziative che ci accompagneranno fino alla fine della bella stagione con almeno un evento a settimana”.

Come ormai consuetudine la giornata inizierà in piazza Bechelli alle 11 con l’apertura del Color Vibe Village: qui gli iscritti potranno ritirare il Color Vibe Kit (maglietta ufficiale, pettorale, bustina di colore da usare per il party finale, tatuaggi temporanei, gadget e prodotti offerti dai partner), incluso nella quota di iscrizione. I ‘ritardatari’ potranno ancora registrarsi alla corsa fino a pochi minuti dal via, fissato per 17. A partire dalle 17,30 Vibe party e Color Throw ogni 15 minuti. La manifestazione sarà inoltre animata fino a sera da una serie di attività collaterali, a partire dalle 14, con fitness, giochi ed intrattenimento a cura della Palestra Antares e dj set a cura di Massive Rock & Scaltromix

L’evento. L’evento prende il nome da Vibe: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso di 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando…. Non è una gara, ma una festa e un modo alternativo per passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi: l’importante è divertirsi. Al pronti-via la Color Vibe scatterà… in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà ‘sparato’ sui partecipanti al Vibe Point, dove saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico ‘lancio collettivo’.

Info e iscrizioni. Per evitare file è ancora possibile iscriversi, prima dell’evento, sul sito ufficiale della manifestazione (www.colorvibe5k.it) e lo si può fare anche nei negozi convenzionati: palestra Antares, via Roma 90, Piazza al Serchio; Glamour Cafè, via Ducale 13 Piazza al Serchio; Foto Pietrazzini, via Garibaldi, 7 Castelnuovo di Garfagnana; Sistertatoo, via della Repubbblica, 281, Fornaci di Barga. Infine sarà possibile iscriversi fino a poco prima dell’evento al Last minute point a cura dell’organizzazione al Vibe Village in Piazza Bechelli.

Quote di partecipazione. Le modalità con cui è possibile partecipare all’evento sono molteplici, con promozioni sia per i bambini al di sotto dei 5 anni, sia per gli under 14 che per i gruppi di almeno 4 persone. Previsti sconti anche per chi ha partecipato all’edizione 2017. Le quote aumentano il giorno dell’evento, e sono quindi scontate entro 13 luglio. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.colorvibe5k.it, sulla pagina dedicata all’evento http://colorvibe5k.it/localita/lucca18 o al numero 3703106857