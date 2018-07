Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): giovedì 5 luglio incontro

LUCCA – Giovedì 5 luglio, alle ore 21.00, nell’auditorium della Pia Casa in via Santa Chiara (centro storico) si terrà l’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato dal consiglio comunale del 27 giugno scorso.

Inizierà a breve la fase per raccogliere le osservazioni dei cittadini, degli enti e delle associazioni e dunque l’incontro di giovedì sarà utile per entrare nel dettaglio del piano stesso. Per questo interverranno l’assessore alla mobilità Gabriele Bove, il dirigente del servizio Maurizio Tani e i rappresentanti di Simurg Ricerche e di Lucense.

Obiettivo del PUMS, realizzato anche grazie ai contributi raccolti nei mesi scorsi durante incontri pubblici, è quello di mettere a sistema la logistica urbana, il trasporto pubblico, la sicurezza stradale e le esigenze degli utenti della strada per rendere Lucca una città sempre più vivibile, ecologica e accessibile.