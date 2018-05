Sinistra Con: incontro con l’assessore Mammini sul Piano Operativo

LUCCA – L’associazione “Sinistra con”, nata dall’esperienza della lista “Sinistra con Tambellini”, si concentra sull’avvio del procedimento del piano operativo del Comune di Lucca: lo strumento urbanistico di attuazione del piano strutturale, la cui costruzione nei prossimi mesi caratterizzerà la vita amministrativa della Città. E lo fa, puntando sulla partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati: organizza infatti un incontro pubblico di approfondimento e confronto, aperto a tutte e a tutti.

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 7 maggio, alle ore 21,00, nella sede dell’associazione “Sinistra con”, in via Pesciatina 1076 a San Vito: saranno presenti l’assessora Serena Mammini e Daniele Bianucci, che rappresenta la lista di Sinistra con Tambellini nelle commissioni consiliari “urbanistica” e “lavori pubblici ed ambiente”.

“Il piano operativo, una volta definito “regolamento urbanistico”, rappresenta uno strumento fondamentale per il futuro del nostro territorio – sottolinea il consigliere comunale Daniele Bianucci – Dovremo infatti dare attuazione concreta al piano strutturale, assumendo decisioni importanti per la Città, i quartieri, i paesi. E noi vorremmo che questo fosse un percorso il più partecipato possibile: perché ciascuno può fornire il proprio contributo, per migliorare la vivibilità, la sicurezza e la salvaguardia ambientale della nostra area. L’incontro con l’assessora Mammini, infatti, non è che il primo appuntamento in programma: il nostro obiettivo è la costruzione di un tavolo di lavoro, aperto e partecipato, sui temi dell’urbanistica, dell’ambiente, della valorizzazione del territorio”