Piano Operativo del Comune di Lucca: i cittadini possono avanzare le loro proposte

LUCCA – Sarà un percorso il più partecipato possibile quello che porterà al Piano Operativo di Lucca. Dopo che nelle settimane scorse, il consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione di questo Piano, la giunta ha deciso di approfittare della possibilità che dà la Regione Toscana e di pubblicare un avviso pubblico che consenta a enti, associazioni, ordini di categoria ma anche ai semplici cittadini di presentare già in questa fase delle proposte per la trasformazione di aree o fabbricati, ovviamente in linea con obiettivi e indirizzi già approvati.

«Considerata la possibilità che abbiamo – commenta l’assessore all’Urbanistica, Serena Mammini – abbiamo ritenuto importante dare questa opportunità alla città che, già in questa fase preliminare, può esprimere quelle che sono le esigenze più pressanti per il proprio sviluppo».

Per Mammini, infatti, Lucca ha bisogno di un Piano Operativo, che faccia seguito al Piano Urbanistico e che deve essere «uno strumento flessibile, funzionale, con regole certe e chiare e che deve essere monitorato nella sua attuazione dall’Ufficio di Piano», come lei stessa specifica.

L’avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, resterà aperto fino al 31 luglio ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad avanzare una proposta di pianificazione del territorio di carattere generale o una proposta progettuale più specifica, relativa a singole aree o fabbricati. Le proposte saranno tutte lette e vagliate – come assicura l’ufficio preposto – ma non vi sarà una risposta.

«Riteniamo importante in questa fase di preparazione all’avvio del Piano Operativo recepire le istanze della città – sottolinea Mammini – al fine di inserire fin da adesso tali indirizzi. Per questo abbiamo bisogno dell’apporto di tutti, dagli ordini professionali, ai semplici cittadini che, con le loro idee, possono farci comprendere meglio quale sia strada migliore da intraprendere».

La proposta dovrà essere in linea con gli indirizzi strategici approvati dal consiglio comunale lo scorso 13 marzo, con il Piano Strutturale approvato il 24 aprile del 2017 e con tutti gli strumenti urbanistici sovraordinati.

«I temi sui quali vorremmo proseguire il confronto serio e positivo con la città già impostato attraverso il lavoro sviluppato per il Piano Strutturale – aggiunge Mammini – sono quelli indicati nelle linee di indirizzo. Fra questi ci sta particolarmente a cuore il tema del riuso del patrimonio edilizio esistente, sia residenziale che produttivo, che deve essere insieme rimedio allo sviluppo urbano recente e sviluppo sostenibile per la città. E ancora le aree ritenute strategiche, lo spazio pubblico capace di attrarre e produrre relazione, la mobilità, l’accesso alla città e i parcheggi. Il tema ambientale, con l’individuazione dei parchi e dei siti di valenza naturalistica e le aree agricole periurbane, dove dovrà essere promosso il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani e di quelle in grado di garantire il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica e storica».

Uno degli obiettivi del Comune è di arrivare a una ‘perequazione’ del territorio e, detto in termini più semplici, rappresenta lo spostamento di volumetrie da aree non adatte – o non più adatte – ad aree più idonee. «Non è semplice da realizzare – afferma Mammini – ma è importante iniziare a pensare in un’ottica di lungo termine che, a questo punto, non può prescindere da questo processo».

I TEMPI – I tempi per il Piano Operativo sono tutt’altro che brevissimi. Adesso siamo una fase di ‘pre-avvio’, che vede gli uffici impegnati nella ‘fotografia’ del territorio, alla quale lavoreranno 6 ragazzi provenienti dal bando ‘GiovaniSì’ della Toscana e i professionisti dei quali, di volta in volta, si evidenzierà la necessità.

A primavera del prossimo anno si sarà alla fase di avvio, dopodiché seguirà quella di approvazione e, infine, quella di adozione. Secondo Serena Mammini, comunque, tutto il procedimento dovrebbe terminare entro il 2020.

COME PARTECIPARE – I cittadini, le associazioni, tutti i soggetti pubblici o privati interessati a presentare la propria proposta progettuale, potranno farlo utilizzando la scheda sintetica che verrà pubblicata sul sito del Comune, completa dei dati tecnici e dell’illustrazione delle caratteristiche della proposta. La consegna potrà avvenire a mano al Protocollo, per posta ordinaria o per Pec. L’amministrazione potrà richiedere maggiori dettagli in merito alle singole proposte presentate e potrà acquisire, respingere, modificare, rielaborare e divulgare le proposte pervenute.

Le basi cartografiche e ogni altro documento utile possono essere consultati sul sito del Comune oppure direttamente all’Ufficio di Piano il martedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.15. Informazioni e chiarimenti sull’avviso pubblico possono essere richiesti a questi numeri telefonici: 0583- 445995, 442547, 442689, 445999.