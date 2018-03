Piani dei Bacini Estrattivi: a Seravezza la presentazione pubblica dei quadri conoscitivi

SERAVEZZA – Nuovo importante passaggio pubblico nel percorso di messa a punto dei Piani di Bacino, gli strumenti urbanistici introdotti dalla Regione Toscana per la disciplina delle attività di cava e per la riattivazione dei siti estrattivi dismessi. Giovedì 22 marzo alle ore 15 alle Scuderie Granducali saranno presentati i quadri conoscitivi e interpretativi scaturiti da questa prima fase di coinvolgimento della comunità locale. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti del Sindaco Riccardo Tarabella ed alcune brevi considerazioni da parte dell’assessore all’urbanistica Valentina Salvatori, l’intervento del professor Massimo Sargolini, professore ordinario di Urbanistica presso l’Università di Camerino, esperto a livello internazionale sui temi della pianificazione del territorio, del paesaggio e delle aree protette e coordinatore scientifico del progetto di Piano. Seguirà la presentazione dei quadri conoscitivi e interpretativi da parte degli architetti Fabrizio Cinquini e Michela Biagi.

Sarà per tutti – cittadini, addetti ai lavori e portatori di interessi – un’occasione per verificare e valutare i risultati dell’approccio di tipo integrativo e partecipativo predisposto dall’Amministrazione Comunale per i Piani di Bacino. Il percorso si è sviluppato con una serie di incontri preliminari con diverse associazioni, realtà imprenditoriali e di categoria e, a metà febbraio, ha vissuto un primo momento di verifica con la presentazione del rapporto di sintesi, istruttoria e verifica dei contributi pervenuti, in cui le indicazioni e le proposte ricevute sono state classificate e ordinate secondo diversi gradi di pertinenza. Questi elementi, assieme al corposo lavoro d’indagine realizzato anche attraverso l’affidamento di studi specifici ad istituti universitari, vanno adesso a comporre i quadri conoscitivi e le prime sintesi interpretative, la cui presentazione prelude ad un prossimo passaggio in Consiglio Comunale.

L’appuntamento di giovedì è l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta in questi mesi. «A metà del percorso partecipativo possiamo considerarci soddisfatti», commenta l’assessore Salvatori. «Gli incontri hanno dimostrato che Seravezza è una realtà in cui sono ancora molto forti sia il senso identitario sia la vita associativa. A gruppi e persone che chiedevano di essere messi a conoscenza di quanto si stava facendo abbiamo risposto con un forte impegno da parte degli uffici – che hanno costantemente dato informazioni, risposte e indicazioni a tutti gli interessati – così come da parte dell’Amministrazione Comunale, che di volta in volta si è fatta portavoce delle istanze presso la Regione o gli altri enti interessati al progetto. Il sito web del Comune, con una sezione creata ad hoc per i Piani di Bacino, è stato puntualmente aggiornato e chiunque ha potuto trovare notizie e documenti frutto dell’attività in corso».