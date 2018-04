‘Piaggione al Buio’: in molti alla manifestazione per l’illuminazione pubblica della frazione lucchese

LUCCA – Si è svolta al Piaggione, organizzata dal comitato paesano, la manifestazione di protesta contro la rimozione dell’impianto di pubblica illuminazione. Il corteo a lume di candela si è mosso per le vie del paese rimaste al buio da più di un mese. Presenti anche i consiglieri di minoranza Barsanti, Buchignani e Minniti, oltre a Legambiente a rappresentanti dei comitati limitrofi di Aquilea e Saltocchio.

«Abbiamo rimarcato le incongruenze delle comunicazioni riguardo al distacco dell’illuminazione pubblica – scrive il comitato paesano – e i problemi per la sicurezza delle persone e delle cose. In un Comune dove viene proposto il controllo di vicinato nei quartieri, non si può lasciare una frazione al buio aumentando l’esposizione ai furti».

Proprio mercoledì, in un incontro con il comitato paesano, gli assessori Marchini e Bove hanno proposto una soluzione: una convenzione che preveda da parte dei proprietari la concessione del diritto di passo ciclopedonale e da parte del Comune la realizzazione di un percorso di collegamento tra la via principale e la passerella pedonale sul fiume Serchio. In questo modo il Comune potrà realizzare un nuovo impianto di pubblica illuminazione.

«Apprezziamo l’apertura del Comune – scrive il comitato paesano – e che sia stata avanzata una proposta per risolvere il problema. Abbiamo deciso però di svolgere la manifestazione comunque, perché il dato di fatto è che da più di un mese la via interna e la piazza del paese sono al buio. Il disagio è grosso e fino a mercoledì non c’era stata alcuna apertura da parte dell’amministrazione. Ora abbiamo una proposta, seppur non ancora formalizzata e che nel dettaglio ci verrà spiegata in un’assemblea pubblica il 4 maggio e sulla quale il paese dovrà esprimersi».

«Con la manifestazione di ieri sera – conclude il comitato – abbiamo voluto tenere alta l’attenzione sulla questione con la speranza che venga adottata la soluzione più rapida per riavere la luce in paese e poter tornare a vivere in sicurezza le nostre strade».