Petretti (PD): “In funzione in festivi e prefestivi il servizio ortopedico notturno”

LUCCA – Il servizio ortopedico notturno di guardia medica dell’ospedale San Luca resterà in funzione nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei giorni feriali verrà mantenuto fino alle ore 24, orario dopo il quale subentrerà il servizio di reperibilità a chiamata. Lo annuncia la consigliera con delega alla sanità del Comune di Lucca Cristina Petretti che riferisce i contenuti della risposta data dal sindaco Tambellini a un’interrogazione consiliare.

<<L’azienda sanitaria aveva prospettato la riduzione del servizio di guardia medica ortopedica notturna come soluzione transitoria per ovviare alle carenze di organico originatesi a seguito di alcuni pensionamenti e trasferimenti – spiega Petretti – data l’importanza e la delicatezza della questione, che tocca in particolare la fascia anziana della popolazione, come amministrazione, ci siamo immediatamente attivati assieme all’Ordine dei medici, mettendoci a disposizione della direzione sanitaria per individuare soluzioni capaci di alleggerire il disagio che una scelta di questo genere avrebbe potuto causare. La formula adottata ci pare un risultato soddisfacente, capace di garantire la continuità del servizio compatibilmente con l’attuale disponibilità di personale del San Luca>>.

<<Adesso sarà importante lavorare perché le unità mancanti in pianta organica siano sostituite, auspicando una rapida soluzione per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico di primariato che porterà a un riassetto complessivo e a un miglioramento del servizio. La conferenza dei sindaci – conclude Petretti – mantiene inoltre costante la vigilanza anche sui pensionamenti nelle altre unità ospedaliere ed è al lavoro per garantire una rapida sostituzione dei primariati che si renderanno vacanti di qui a breve>>.