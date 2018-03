Petì Glasse: al Teatro dei Rassicurati in scena la simpatia de “Gli Omini”

MONTECARLO – Prosegue con successo la nuova stagione di Prosa del Teatro Rasicurati di Monecarlo, sabato 10 marzo, alle 21,15, “Petì Glassè”, con il teatro de Gli omini: un piccolo varietà sulla grande varietà umana.

Gli Omini, ovvero Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi e Luca Zacchini hanno sviluppato un teatro che nasce dalla gente che passa per strada e spesso si ferma per parlare. In dieci anni di lavoro sul campo hanno costruito un archivio di estratti vivi e parole sfuse, per rendere tradizione e memoria il tempo presente.

Dieci anni di indagini territoriali, blitz anarco-antropologici, nomadismo spinto per sentire quel che si dice in giro e conoscere sconosciuti. Tastare il terreno e prestare attenzione. Cinquanta paesi toccati e centinaia di persone incontrate, ascoltate, trascritte. E adesso sul palco del Teatro dei Rassicurati è il momento di restituire la voce a tutte quelle parole catturate, che a conti fatti non erano certo nate per essere scritte.

Una carrellata di originali personaggi come il “grande Moreno” che non era mai entrato a teatro tranne che per intonacarlo; o la donna Rosa, vestita di rosa con la casa rosa, col cancello rosa e matta per l’archeologia; e ancora l’uomo della notte che aveva visto la luce, solo come pochi e con gli occhiali da sole. E coniatori di parole, tenori piastrellisti, teppisti amorosi e notizie afro cubane: tutti divertenti e tutti rigorosamenti veri ed esistenti.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l’associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale.

Il prossimo appuntamento sabato 24 marzo con “L’Intrusa” e la straordinaria Lucia Poli la vera signora del teatro italiano.



