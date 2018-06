Pescaglia ha una nuova cartina turistica

PESCAGLIA – L’arte, la storia, gli scorci più suggestivi, i musei, le strutture ricettive e una mappa. Sono questi gli ingredienti della nuova cartina di Pescaglia che l’amministrazione comunale in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord e il Centro Commerciale Naturale Valfreddana ha realizzato con l’obiettivo di promuovere il territorio fornendo ai turisti un’informazione chiara e dettagliata con una veste grafica fresca.

«Uno strumento utile e comodo, da portare sempre con sé, in tasca o in borsa – commenta l’assessore al turismo Beatrice Gambini -. Siamo soddisfatti del risultato finale del nostro prodotto. Una piccola guida stampata su carta e posizionata in punti strategici, come negozi, bar, ristoranti e musei che si presenta come un accattivante invito a scoprire le bellezze paesaggistiche e architettoniche delle nostre valli. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa edizione, completamente rinnovata, della cartina, a cominciare dal Centro Commerciale Naturale Valfreddana e da Confesercenti Toscana Nord».

“Benvenuti a Pescaglia, terra di Puccini e oltre”, questo il titolo della cartina, è già disponibile presso la sede comunale ed è in fase di distribuzione alle strutture ricettive e ai musei. La grafica è stata curata da Antonio Tregnaghi, mentre i testi sono stati scritti da due conoscitori del territorio, l’agronomo Massimo Giambastiani e la storica dell’arte Donatella Valentini.

Oltre a una mappa disegnata, in cui sono indicati i paesi e i principali punti di interesse, la cartina presenta varie sezioni. Sono illustrati i più caratteristici luoghi artistici, dalle chiese alle ville patrizie, dalle architetture rurali agli edifici civili. Il turista può leggere anche la storia di Pescaglia e apprezzarne le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e avio-faunistiche. Vengono infine descritti i musei e sono indicate strutture ricettive, bar e ristoranti. La guida è impreziosita da numerose foto.