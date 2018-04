Pertini Tourist Info Point fra i primi alle olimpiadi del Service Learning

LUCCA – Formazione e servizio a braccetto nel progetto Pertini Tourist Info Point. Prosegue con successo l’esperienza di Service Learning realizzata dall’Istituto Tecnico Turistico Sandro Pertini con il Comune di Lucca, grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con cui la scuola si apre al territorio integrando la propria organizzazione didattica a favore dei visitatori, degli operatori turistici e della cittadinanza. A dimostrazione dell’alto valore formativo dell’iniziativa, il progetto Pertini Tourist Info Point ha permesso all’istituto di essere selezionato come una delle migliori 10 scuole superiori a livello nazionale, per la prima edizione delle Olimpiadi del Service Learning.

A presentare l’iniziativa e a complimentarsi per il risultato raggiunto nella sfida fra le scuole italiane, Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca con il consigliere Pietro Paolo Angelini, l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi e la dirigente dell’istituto Sandro Pertini, Daniela Venturi; alla presenza di Paolo Battistini professore dell’ITT che ha seguito il progetto insieme ad un gruppo di studentesse, Maria Curto presidente associazione Lucca Info & Guide, con la guida Diletta Barbieri.

L’esperienza è nata all’interno dell’idea “Dentro/fuori” di “Avanguardie educative” di cui il Pertini è una delle 22 scuole fondatrici. Dal settembre 2015, gli studenti dell’indirizzo turistico del Pertini svolgono quotidianamente attività di accoglienza all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica vicino alla stazione ferroviaria di Lucca.

Per la scuola, l’obiettivo è realizzare un modello continuo di Service Learning, che per gli studenti viene riconosciuto come attività di Alternanza Scuola-Lavoro ASL, non circoscritto solo ai tempi destinati alle attività curriculari, ma che si estende anche al di fuori di questi (ad esempio durante le festività o nel periodo di sospensione estiva), in modo da favorire un apprendimento autentico e permanente.

Ma il progetto assolve anche alle esigenze della città, dal momento che ha consentito la riapertura, nel 2016, di uno spazio del Comune di Lucca, l’infopoint di Piazza Curtatone, che si aggiunge ai due centri di accoglienza turistica della città di piazzale Verdi e del parcheggio Palatucci. Inoltre, un gruppo di guide turistiche esperte ha creato una apposita associazione, Lucca Info & Guide, per svolgere il ruolo di tutor esterni degli studenti.

L’Info Point è aperto tutto l’anno, con orario 9,30/12,30, anche nei festivi, tranne la domenica. Nel 2016 il Pertini Tourist Info Point ha registrato un afflusso di 11.874 turisti provenienti da tutto il mondo, e di oltre 6.000 nel primo semestre del 2017.