LUCCA – Si tiene il 4, 5 e 6 maggio il terzo mercato artigianale che la Cna organizza in collaborazione con Piazzarte. L’appuntamento è previsto in piazza Napoleone a Lucca e vedrà la presenza di oltre trentacinque stand con prodotti di diverso tipo: dalle borse ai foulard, dai prodotti dolciari alla bigiotteria. Un’occasione da non perdere per lucchesi e turisti in questi giorni di primavera.