Per Lucca e i suoi Paesi: ‘Perché rifare solo metà viale Civitali?’

LUCCA – Siamo purtroppo costretti a tornare sul tema della gestione del verde pubblico a Lucca. Molti cittadini, ogni giorno, hanno occasione di transitare sul viale Civitali, un luogo molto importante sotto il profilo architettonico, dato che su di esso prospettano alcuni dei maggiori edifici in stile liberty della nostra città. Il viale si caratterizzava per le alberature che erano composte da tigli risalenti all’epoca fascista. Alcuni anni fa iniziarono gli abbattimenti con l’eliminazione di piante poste in vari punti della strada ed in tal modo venne snaturato l’aspetto unitario dei filari. In seguito e per un paio d’anni i monconi degli alberi abbattuti rimasero al loro posto determinando un’immagine sciatta e trascurata, che poco si accorda con la bellezza delle ville che si trovano sul viale. Nei mesi scorsi un lato della strada ha visto poi l’eliminazione di tutte le piante e la messa a dimora di alberelli di una specie diversa dal tiglio.

Possiamo comprendere le esigenze di sicurezza, che hanno imposto di dar la precedenza all’abbattimento delle piante pericolose. Possiamo capire le esigenze di bilancio, che hanno determinato il rifacimento di una sola metà del viale. Crediamo però che, data l’importanza del luogo, qui si dovesse fare uno sforzo in più per conservare quell’armonia di insieme che da anni è ormai irrimediabilmente alterata.

Il tocco finale ad una serie di interventi disastrosi si sta palesando proprio in questi giorni in cui le temperature superano i trenta gradi. I nuovi piccoli alberelli infatti, ad uno ad uno stanno irrimediabilmente seccando. Non siamo esperti in materia di verde pubblico, ma si può supporre che le piante stiano morendo per l’assenza di una adeguata irrigazione. In ogni caso e qualunque sia la causa di quello che si può vedere, si configura, al termine di una serie di interventi discutibili, anche il fallimento della nuova piantumazione, con conseguente spreco dei fondi impiegati per realizzarla. A questo punto l’opposizione dovrà chieder conto di quanto fatto in Consiglio Comunale e speriamo che anche la Soprintendenza faccia sentire la sua voce per far cessare lo scempio di uno dei più bei viali di Lucca.

