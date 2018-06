Per Lucca e i suoi Paesi lancia la proposta di unificare le polizie municipali di Lucca, Capannori e Porcari

LUCCA – ‘Per Lucca e i suoi Paesi’ sostiene da anni la necessità di fondere i comuni sui quali insiste l’area urbana lucchese, quindi fare un solo comune di Lucca, Capannori e Porcari.

Siamo coscienti di come la nostra idea sia complessa da realizzare per quanto essa, se realizzata porterebbe indubbi vantaggi per tutta la città.

Molto più facile sarebbe realizzare intanto iniziative di integrazione o unificazione di uffici e servizi pubblici sul territorio dei tre comuni.

Come sappiamo i Comuni della Piana stanno lavorando a strumenti urbanistici unificati; purtroppo il comune di Lucca sembra oggi estraneo a questo processo e ciò è molto grave perché ribadisce l’isolamento del capoluogo rispetto al territorio, un isolamento che è figlio di molti errori fatti dall’amministrazione Tambellini.

Si fa poi un gran parlare della sicurezza e questo argomento è spesso utilizzato in politica con fini propagandistici.

Per aumentare il controllo del territorio è fondamentale che le forze di polizia siano ben organizzate e distribuite in modo razionale.

Proprio in materia di sicurezza vogliamo proporre che si faccia un unico corpo di polizia municipale per i comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

Un corpo unico di polizia municipale potrebbe meglio organizzare il controllo del territorio e intervenire di conseguenza per la sicurezza dei cittadini.

Oggi luoghi come Ponte a Moriano e Marlia o Pontetetto e Guamo si trovano assurdamente in comuni diversi ed hanno corpi di polizia locale diversi, se il corpo di polizia municipale fosse unico sarebbe per gli agenti più facile e meno costoso essere presenti sul campo.

PER LUCCA E I SUOI PAESI