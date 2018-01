Per la prima del nuovo anno ad Artè Barbara Bovoli con “Arianna ha perso il filo”

CAPANNORI – Prosegue con il 2018 la Stagione Artistica di Artè promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi “Battista Ceragioli Management”. Di rilievo il prossimo appuntamento in cartellone. Venerdì 12 gennaio alle ore 21,15 è in programma lo spettacolo teatrale “Arianna ha perso il filo” di e con Barbara Bovoli.



Arianna ha perso il filo vuole essere una ironica riflessione sulla vita, le relazioni e gli affanni di tutti noi, occupati a rincorrere il capo che darà senso e sicura felicità, nell’aggrovigliato gomitolo della vita. Arianna è una psicologa che lavora da casa tramite chat di sostegno. Un giorno, mentre sta preparando la torta per il compleanno della figlia riceve una strana telefonata da un anonimo che con voce contraffatta dice di chiamarsi “disperato79” … la conversazione tra i due prenderà da subito dei toni decisamente divertenti divagando su tematiche diverse che si srotoleranno veloci in un tourbillon travolgente che esploderà in un finale a sorpresa. Un testo per la prima metà travolgentemente comico, ma con un finale amaro. Un doppio binario che corre da un lato sul mito, dall’altro su riflessioni attuali prendendo di mira con dissacrante ironia la follia della vira moderna con i suoi ritmi, le sue promesse, i suoi schemi mettendo al bando la scottante verità di una società che ha tolto ai giovani ogni punto di riferimento; studi, lavoro, politica, famiglia…tutto vacilla e non perdere il filo diventa impresa da supereroi.