Per il Gruppo Shado di Lucca, l’avvistamento ufo di Capannori è una bufala

CAPANNORI – Il Gruppo ricerche ufologiche Shado, dopo aver preso in carico la segnalazione di un avvistamento Ufo nella Piana, avanza alcuni dubbi sul fatto che si sia trattato di un reale avvistamento di qualcosa proveniente da altri pianeti.

L’avvistamento – o presunto tale – era arrivato all’inizio di gennaio: si trattava di una foto di un oggetto volante non identificato, scattata nella zona di Capannori, ma il fotografo è rimasto completamente anonimo, rendendo in questo modo difficile ricostruire la vicenda.

«Da una serie di analisi effettuate non sulla foto originale ma su una copia circolata in rete – dicono dal Gruppo Shado – dato che l’originale non è stata resa disponibile da chi dice di averla ricevuta, si è dedotto che l‘oggetto in questione potrebbe essere di varia origine».

Le possibilità prese in esame dai ricercatori è si potrebbe trattare di un uccello in particolare conformazione di volo, un insetto a distanza ravvicinata all’obiettivo, un drone, un palloncino di forma particolare: «Insomma potrebbe essersi trattato di qualsiasi cosa, sempre ammesso, poi, che la foto sia stata effettivamente scattata nei pressi di Capannori, perché, non avendo potuto parlare direttamente con il testimone, nemmeno questo è stato possibile appurare».

Il gruppo Shado spiega infatti che esiste una sorta di deontologia nella ricerca ufologica, che permette di discernere le segnalazioni veritiere da quelle ‘fantasiose’: «Esistono regole ben precise, alle quali ogni serio ufologo si deve attenere. Alcune di queste prevedono appunto la possibilità di parlare con i testimoni diretti. In questo caso è già stata sospetta la situazione nella quale un testimone di Capannori vada a contattare un ufologo ligure, anziché segnalare la cosa alla stampa locale, a ufologi locali e alle autorità. Insomma, ci sono molte cose che non tornano».

Considerato il quadro dell’intera situazione: «A meno che non arrivino ulteriori novità – concludono gli ufologi lucchesi – le nostre associazioni di fronte a un caso come questo, vista l’assoluta assenza dei dati fondamentali necessari a una serena valutazione, non possiamo che dichiarare il suo valore pari a zero».