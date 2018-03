Pedagogia globale: ad Artemisia “Amati, sei la persona con cui passerai tutta la vita”

CAPANNORI – Nell’ambito dell’edizione 2018 della rassegna ‘Percorsi di Pedagogia Globale’ sul tema “Nuove consapevolezze” promossa da Comune di Capannori e Associazione Paideia, martedì 13 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia si terrà l’incontro “Amati, sei la persona con cui passerai tutta la vita” con Yuliana Arbelaez Cardona, counselor psico-somatico.



<<La strada verso la realizzazione dei nostri desideri passa necessariamente attraverso l’amore per noi stessi.

Non è possibile ottenere il successo che meritiamo, creare rapporti di fiducia, rispetto o aspettarci di essere amati, se non ci nutriamo dell’amore per noi stessi, se prima di tutto non impariamo ad amarci incondizionatamente.

Il carburante che permette al nostro organismo biologico e spirituale di essere sano, vitale e felice è l’ Amore. Amarsi non vuol dire essere egoisti, ma è la base del rispetto per se stessi e per gli altri>>.